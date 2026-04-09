Procuraduría abrió investigación disciplinaria a Jorge Lemus por presunto abuso de funciones en DNI

En la mañana de este jueves, 9 de abril, la Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció que abrió una investigación disciplinaria a Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por un “presunto abuso de funciones” al frente de esa entidad.

La razón para abrir esa investigación es, según informó el ente de control, es porque Lemus habría abusado de sus funciones al “al realizar ofrecimientos de beneficios, que competen a las autoridades judiciales, al abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, durante dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025″.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la PGN explicó que el exdirector de la DNI, en esas reuniones, “realizó los ofrecimientos de beneficios judiciales al abogado Luis Felipe Ramírez en el marco de la paz total con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado ‘zar del contrabando’”.

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Las reuniones

En el comunicado emitido, la Procuraduría comentó que el “abogado Ramírez indicó al entonces director de la DNI (es decir, Jorge Lemus), que ‘Papá Pitufo’ tendría información que comprometería al Gobierno y a otras personas cercanas al presidente de la República, Gustavo Petro”.

Otras solicitudes de la Procuraduría

Finalmente, la Procuraduría también hizo una solicitud a la Fiscalía General de la Nación “informar si adelanta investigación por los audios de esas dos reuniones conocidos a través de medios de comunicación”.

También “se ordenaron inspecciones disciplinarias a la sede de la DNI y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para verificar si se emitieron autorizaciones e instrucciones con el fin de buscar acercamientos con Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’”.

La respuesta de Jorge Lemus

Por otro lado, el mismo Lemus habló esta semana en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, y explicó que nunca ofreció beneficios, sino que solo ofreció a Buitrago hablar con la Fiscalía y que ese mismo ente no tenía conocimiento de esa información.

“No, para nada”, respondió, luego de que Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, le preguntara si el ofrecimiento de beneficios al ‘Pitufo’ contaba con la autorización, conocimiento, o “al menos información a la fiscal”.

Sin embargo, también subrayó que no fue nade de Inteligencia a Europa a hablar con Buitrago en Europa: “nadie, ninguno. Nadie fue a hablar con el señor ‘Pitufo’, nunca”, dijo.

Allí salió un nombre ya conocido en el caso: el de Isaac Beltrán. Lemus; sin embargo, aseguró que él era de la UIAF, no de la DNI. “No era autorizado por mí ni por el presidente”.

“Yo ya puse un denuncio penal por el hecho de que el señor Beltrán fue sin comisión a Europa a, presuntamente, reunirse con el señor Diego Marín y ya lo puse, el denuncio penal está y yo no me arrepiento porque eso se tiene que investigar. No lo hago para sancionarlo, ni mucho menos, sino para que se investigue", afirmó.

Y agregó, adicionalmente, que el mismo presidente Petro le dio la autorización para que esa reunión se llevara a cabo. “Yo pedí la autorización al presidente. Él me la dijo verbalmente, pero sí me la dijo así de claramente y el presidente no lo ha negado”.

Los presuntos beneficios

Aunque Lemus dijo inicialmente que los presuntos beneficios ofrecidos a ‘Pitufo’ no habían contado con la autorización de la Fiscalía, también aseguró no haber ofrecido beneficios.

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“Yo no ofrecí beneficios. El interés sí es que venga a Colombia y enfrente a la Fiscalía y hable con la Fiscalía. No es ningún beneficio, que hable con la Fiscalía para que arregle sus cosas porque es mejor una persona libre que un privado de la libertad que se vaya a pudrir en la cárcel. Y es mejor que hable y que diga todo lo que tiene que ver dentro de esos 38 años atrás que ha habido con la presunta vida delictiva del señor Diego Marín”.

Y enfatizó: “Yo lo único que le ofrecí al señor Diego Marín era que hablara con la Fiscalía para que negociara su estado jurídico ante la justicia. No le ofrecí nunca, nada más, porque al fin y al cabo, quien decide es la Fiscalía, no el Ejecutivo”.

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