Abelardo De La Espriella promete garantizar la crítica y el disenso durante su gobierno

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, afirmó que durante su administración se garantizará el respeto a la libertad de expresión, la crítica y el disenso, al asegurar que todos los ciudadanos podrán manifestar libremente sus posiciones frente a las políticas del Gobierno.

La declaración fue hecha a través del Comunicado 051, divulgado por la Oficina de Prensa del presidente electo, un día después de recibir oficialmente la credencial que lo acredita como mandatario para el periodo 2026-2030 por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). El abogado cordobés asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto.

“El respeto a la diferencia de opinión será una regla de oro”

En el documento, De La Espriella manifestó que en la nueva etapa política del país existirá “respeto absoluto por la crítica y el disenso de todos los colombianos”.

Asimismo, sostuvo que los ciudadanos contarán con plenas garantías para expresar tanto su respaldo como sus desacuerdos frente a las decisiones de su administración.

Como parte del mensaje, el presidente electo aseguró que “el respeto a la diferencia de opinión será una regla de oro en la Patria Milagro”, concepto que ha utilizado de manera reiterada durante su campaña y en sus primeras intervenciones tras ser declarado ganador de las elecciones presidenciales.

Un mensaje en medio del proceso de transición

El pronunciamiento hace parte de las primeras comunicaciones oficiales del mandatario electo, quien en sus intervenciones posteriores a la elección también ha reiterado llamados a la unidad nacional, la reconstrucción institucional y el inicio del proceso de empalme con el Gobierno saliente.

La elección de De La Espriella se definió por un estrecho margen frente al candidato Iván Cepeda, en una de las contiendas presidenciales más reñidas de los últimos años, lo que ha mantenido la atención sobre los mensajes de reconciliación y gobernabilidad emitidos por el nuevo mandatario.