Cambio Radical se declaró como partido de Gobierno y acompañará a Abelardo de la Espriella

Tras una reunión este jueves, en la que participó Enrique Vargas Lleras, hermano del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y Fuad Char; el partido Cambio Radical resolvió declararse como partido de Gobierno frente al presidente electo Abelardo de la Espriella.

El encuentro fue con las bancadas electas de Senado y Cámara de Representantes de Cambio Radical, para el periodo 2026-2030.

Según el partido, con esta decisión, acompañarán las reformas y proyectos de De la Espriella, que “permitan avanzar en seguridad, crecimiento económico y bienestar social, trabajando de manera articulada para responder a las necesidades de los colombianos”.

Por otro lado, anunciaron que presentarán una ambiciosa agenda legislativa enfocada en: la recuperación del sistema de salud, el fortalecimiento de la economía, la generación de empleo, la creación de oportunidades para mujeres y jóvenes, y la construcción de un país con mayor equidad.

Es de recordar que los partidos políticos en Colombia tienen hasta un mes después de la posesión presidencial, el 7 de agosto, para declararse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como partido de Gobierno, en independencia o en oposición.

Hasta el momento se han declarado como partido de Gobierno el Centro Democrático, Creemos, Cambio Radical, y se da por entendido que Salvación Nacional es Gobierno, pues coavaló en las elecciones a De la Espriella.