Flia Gaitán pide a De la Espriella anular resolución que reconoce Clan del Golfo como Eje Gaitanista

La familia de Jorge Eliécer Gaitán le hizo un llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella para que, una vez asuma el cargo, anule la resolución que reconoció al Clan del Golfo como un grupo armado organizado y que permitió que la estructura ilegal se identificara como “Ejército Gaitanista de Colombia” en el marco de los acercamientos de paz con el Gobierno nacional.

La solicitud fue presentada por Gloria Gaitán, hija del líder político asesinado en 1948, quien aseguró que la decisión representa una afectación contra la memoria de su padre y contra quienes defienden el legado del gaitanismo.

Según la carta abierta difundida por la familia, el reconocimiento del nombre constituye una apropiación de un símbolo político e histórico que, a su juicio, no corresponde a una organización armada ilegal.

“Dicha resolución incorporó asuntos de naturaleza política que no podían ser objeto de delegación constitucional, razón por la cual considero que se trata de un acto viciado de inconstitucionalidad”, señaló Gaitán en el documento, al cuestionar la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025.

En la carta, Gloria Gaitán también afirmó que la denominación de “Ejército Gaitanista” fue otorgada para que el grupo pudiera utilizar ese nombre en caso de llegar a un eventual acuerdo de paz con el Estado. Para ella, esto impediría que los sectores que se reconocen como herederos del pensamiento de Jorge Eliécer Gaitán puedan usar legítimamente esa identidad política.

“Tal decisión constituye una grave afrenta contra la memoria del doctor Jorge Eliécer Gaitán, contra su ideario democrático y contra quienes, durante décadas, hemos defendido legítimamente el pensamiento gaitanista”, afirmó.

La hija del líder liberal recordó además que inició una huelga de hambre como protesta para exigir la eliminación de la resolución y aseguró que el presidente Gustavo Petro se había comprometido a anularla, pero que finalmente esa decisión no se concretó. En su versión, la medida habría sido frenada por presiones relacionadas con el Clan del Golfo.

Por esta razón, pidió públicamente al presidente electo Abelardo de la Espriella que su primera decisión de gobierno sea reversar el acto administrativo. “Esta decisión constituiría un acto de reparación histórica frente al pueblo gaitanista, frente a la memoria de Jorge Eliécer Gaitán y frente a todos los colombianos que no aceptamos que el nombre de una causa democrática, popular y civilista sea entregado a una organización armada ilegal”, expresó.

Además de la anulación de la resolución, Gloria Gaitán solicitó la reapertura del Centro Jorge Eliécer Gaitán, así como la devolución de documentos, archivos y objetos personales que, según indicó, fueron retirados de ese espacio durante la presidencia de Álvaro Uribe.

La familia insistió en que la controversia no se limita a un asunto de nombre, sino a la defensa de una memoria política. “No se trata solamente de una controversia nominal. Se trata de impedir que se consume un nuevo acto de memoricidio contra el gaitanismo, contra sus seguidores y contra las ideas de justicia social, democracia directa y restauración moral que defendió Jorge Eliécer Gaitán”, concluyó la carta.