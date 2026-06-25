Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 jun 2026 Actualizado 01:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Bogotá enviará ayudas a Venezuela tras fuerte temblor: calles y edificios destruidos

Galán dio la orden de coordinar esfuerzos con la UNGRD para enviar ayudas.

Terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE.

Terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE.

Terremoto en Venezuela junio 24 de 2026. Foto: EFE.
Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Bogotá D.C

Tras el fuerte temblor de magnitud 7,1 registrado cerca de 300 kilómetros del este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, la Alcaldía de Bogotá anunció medidas para ayudar al vecino país.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que enviará ayudas a Venezuela ante los daños que se presentaron. “Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar”, señaló Galán.

El mandatario capitalino indicó que le dio la instrucción al director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) de ponerse en contacto de forma urgente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) para gestionar la ayuda.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó que están en coordinación con las entidades nacionales para seguir las instrucciones del alcalde.

“En estas horas difíciles que atraviesan nuestras hermanas y hermanos de Venezuela, les enviamos un abrazo solidario”.

Temblor en Bogotá

Aunque el epicentro fue en Venezuela, varias ciudades en Colombia sintieron el temblor.

En Bogotá, hasta el momento no se han presentado afectaciones. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá informó que se hizo la verificación de las 20 localidades y no se reportaron situaciones de emergencia.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir