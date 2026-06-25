Bogotá enviará ayudas a Venezuela tras fuerte temblor: calles y edificios destruidos

Bogotá D.C

Tras el fuerte temblor de magnitud 7,1 registrado cerca de 300 kilómetros del este de Caracas , en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, la Alcaldía de Bogotá anunció medidas para ayudar al vecino país.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que enviará ayudas a Venezuela ante los daños que se presentaron. “Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar”, señaló Galán.

El mandatario capitalino indicó que le dio la instrucción al director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) de ponerse en contacto de forma urgente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) para gestionar la ayuda.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero , confirmó que están en coordinación con las entidades nacionales para seguir las instrucciones del alcalde.

“En estas horas difíciles que atraviesan nuestras hermanas y hermanos de Venezuela, les enviamos un abrazo solidario”.

Temblor en Bogotá

Aunque el epicentro fue en Venezuela, varias ciudades en Colombia sintieron el temblor.