Bogotá enviará ayudas a Venezuela tras fuerte temblor: calles y edificios destruidos
Galán dio la orden de coordinar esfuerzos con la UNGRD para enviar ayudas.
Bogotá D.C
Tras el fuerte temblor de magnitud 7,1 registrado cerca de 300 kilómetros del este de Caracas, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, la Alcaldía de Bogotá anunció medidas para ayudar al vecino país.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que enviará ayudas a Venezuela ante los daños que se presentaron. “Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar”, señaló Galán.
El mandatario capitalino indicó que le dio la instrucción al director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) de ponerse en contacto de forma urgente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) para gestionar la ayuda.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó que están en coordinación con las entidades nacionales para seguir las instrucciones del alcalde.
“En estas horas difíciles que atraviesan nuestras hermanas y hermanos de Venezuela, les enviamos un abrazo solidario”.
Temblor en Bogotá
Aunque el epicentro fue en Venezuela, varias ciudades en Colombia sintieron el temblor.
En Bogotá, hasta el momento no se han presentado afectaciones. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá informó que se hizo la verificación de las 20 localidades y no se reportaron situaciones de emergencia.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....