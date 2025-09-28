Progresistas, liberales e izquierda crean el Frente Amplio rumbo al Congreso

Diversos partidos y movimientos progresistas, liberales y de izquierda anunciaron la conformación del Frente Amplio, una nueva coalición política y social. Su propósito es presentar listas conjuntas al Congreso

¿Quiénes integran el frente amplio?

La Fuerza

MAIS

Demócrata Colombiano

Agenda Progresista

Coalición Unitarios, en la que participan el PTC, Ecologista Colombiano, Comunes y Esperanza Democrática,

Si Podemos

Poder Popular

Todos Somos Colombia.

También se sumaron liderazgos sindicales de la CUT, Fecode y el movimiento comunal.

Los organizadores afirmaron que la iniciativa tiene como objetivo presentar listas conjuntas al Congreso y avanzar en un proyecto de país basado en la paz, la justicia social y un modelo solidario de desarrollo. Además, extendieron un llamado abierto a más sectores políticos, sociales y ciudadanos a vincularse al proyecto.