Progresistas, liberales e izquierda crean el Frente Amplio rumbo al Congreso

La coalición estará integrada por colectividades como La Fuerza, MAIS, Demócrata Colombiano, Agenda Progresista, Comunes y varios movimientos sociales y sindicales

María Paula Manrique

Diversos partidos y movimientos progresistas, liberales y de izquierda anunciaron la conformación del Frente Amplio, una nueva coalición política y social. Su propósito es presentar listas conjuntas al Congreso

¿Quiénes integran el frente amplio?

  • La Fuerza
  • MAIS
  • Demócrata Colombiano
  • Agenda Progresista
  • Coalición Unitarios, en la que participan el PTC, Ecologista Colombiano, Comunes y Esperanza Democrática,
  • Si Podemos
  • Poder Popular
  • Todos Somos Colombia.
  • También se sumaron liderazgos sindicales de la CUT, Fecode y el movimiento comunal.

Los organizadores afirmaron que la iniciativa tiene como objetivo presentar listas conjuntas al Congreso y avanzar en un proyecto de país basado en la paz, la justicia social y un modelo solidario de desarrollo. Además, extendieron un llamado abierto a más sectores políticos, sociales y ciudadanos a vincularse al proyecto.

