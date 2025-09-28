Progresistas, liberales e izquierda crean el Frente Amplio rumbo al Congreso
La coalición estará integrada por colectividades como La Fuerza, MAIS, Demócrata Colombiano, Agenda Progresista, Comunes y varios movimientos sociales y sindicales
Diversos partidos y movimientos progresistas, liberales y de izquierda anunciaron la conformación del Frente Amplio, una nueva coalición política y social. Su propósito es presentar listas conjuntas al Congreso
¿Quiénes integran el frente amplio?
- La Fuerza
- MAIS
- Demócrata Colombiano
- Agenda Progresista
- Coalición Unitarios, en la que participan el PTC, Ecologista Colombiano, Comunes y Esperanza Democrática,
- Si Podemos
- Poder Popular
- Todos Somos Colombia.
- También se sumaron liderazgos sindicales de la CUT, Fecode y el movimiento comunal.
Los organizadores afirmaron que la iniciativa tiene como objetivo presentar listas conjuntas al Congreso y avanzar en un proyecto de país basado en la paz, la justicia social y un modelo solidario de desarrollo. Además, extendieron un llamado abierto a más sectores políticos, sociales y ciudadanos a vincularse al proyecto.