Pacto Histórico retiró todas las reclamaciones en el escrutinio nacional y no presentarán más

Desde el Pabellón 1 de Corferias, en donde avanza la Audiencia de Escrutinio Nacional a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), la abogada del Pacto Histórico ante esta instancia, Martha Bolívar, anunció que no presentarán más recursos sobre las escrutinio de la segunda vuelta.

Esto, luego de qué el excandidato Iván Cepeda reconociera en la mañana de este miércoles los resultados que dieron como presidente electo de Colombia a Abelardo de la Espriella.

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