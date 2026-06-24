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24 jun 2026 Actualizado 16:59

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Política

Pacto Histórico retiró todas las reclamaciones en el escrutinio nacional y no presentarán más

El Pacto Histórico retiró todas las reclamaciones que habían presentado en la Audiencia de Escrutinio Nacional, incluyendo los recursos en el caso de la votación en el exterior.

Pacto Histórico retiró todas las reclamaciones en el escrutinio nacional y no presentarán más

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Desde el Pabellón 1 de Corferias, en donde avanza la Audiencia de Escrutinio Nacional a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), la abogada del Pacto Histórico ante esta instancia, Martha Bolívar, anunció que no presentarán más recursos sobre las escrutinio de la segunda vuelta.

Esto, luego de qué el excandidato Iván Cepeda reconociera en la mañana de este miércoles los resultados que dieron como presidente electo de Colombia a Abelardo de la Espriella.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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