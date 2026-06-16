Iván Cepeda descarta Constituyente y propone un gran acuerdo nacional para el país

El candidato presidencial Iván Cepeda reiteró que, de llegar a la Presidencia, no impulsará una Asamblea Nacional Constituyente y que su apuesta estará enfocada en la construcción de un gran acuerdo nacional que permita enfrentar los principales desafíos del país.

Durante un encuentro realizado en el centro de Bogotá con representantes de distintos sectores políticos, empresariales y académicos, Cepeda señaló que la prioridad de su propuesta de gobierno será la concertación y la búsqueda de consensos para atender los problemas más urgentes que enfrentan los colombianos.

“No se da ninguna prioridad a una Asamblea Constituyente, sino a la búsqueda de esa concertación a través del Acuerdo Nacional y de la construcción de un plan concertado para atender con urgencia los problemas que hay en esta materia”, afirmó el candidato.

Cepeda explicó que los principales ejes de ese acuerdo estarán centrados en la salud, la economía y la seguridad. En materia de salud, advirtió sobre las dificultades que enfrentan millones de ciudadanos para acceder a servicios médicos y medicamentos.

“La atención de millones de colombianos y colombianas que tienen acumuladas citas médicas y medicamentos que no han llegado” debe ser una de las prioridades de la agenda nacional, sostuvo.

El aspirante presidencial señaló además que el país debe avanzar en soluciones concertadas que permitan fortalecer la economía y garantizar mejores condiciones de seguridad en todo el territorio nacional.

Al conversatorio asistieron expresidentes de altas cortes, empresarios y dirigentes políticos de centro, quienes participaron en la discusión sobre posibles mecanismos de consenso para enfrentar los retos del país.