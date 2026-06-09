“Esperamos reunirnos cuanto antes con los compromisarios de Abelardo”: Gabriel Becerra sobre debate

Gabriel Becerra, uno de los compromisarios que designó el candidato Iván Cepeda para coordinar el debate presidencial, reaccionó a las declaraciones que dio Abelardo De La Espriella en 6AM W de Caracol Radio.

Luego de que el candidato de la derecha asegurara que “va a donde sea” para hacer el debate, y designara como compromisarios a Joaquín Gutiérrez y a Carlos Suárez, Becerra le respondió a través de su cuenta de X.

“Sí se podía, Abelardo De La Espriella. Tanto discurso y tanta presión para terminar aceptando lo que siempre planteamos: que las reglas del debate se acuerdan, no se imponen”, dijo.

Además, se mostró dispuesto a reunirse, a la mayor brevedad posible, con los compromisarios de De La Espriella para pactar las condiciones del debate.

“Esperamos reunirnos cuanto antes con los compromisarios de su campaña para garantizar transparencia, equilibrio y condiciones justas. Que sea Colombia la que escuche las propuestas y decida en las urnas, no los gritos, las amenazas ni los espectáculos mediáticos”, agregó.

¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre el debate presidencial?

El candidato presidencial, en conversación con 6AM W, se refirió al posible debate con Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará el 21 de junio de 2026.

“Quien le ha pedido debates, desde el año pasado, al señor Cepeda soy yo. Ahora que está mal en las encuestas está desesperado porque yo le salga a un debate”, dijo.

Además, De la Espriella cuestionó que sea el candidato quien intente definir las condiciones del encuentro y señaló que esa responsabilidad les corresponde a los medios de comunicación.

“Yo le he dicho que voy a donde sea, pero que es necesario que el país nos escuche a él y a mí, y también a los candidatos a la vicepresidencia”, afirmó.

De La Espriella pidió incluir a las fórmulas vicepresidenciales

El aspirante sostuvo que las fórmulas vicepresidenciales también deben ser sometidas al debate debido a la relevancia constitucional de su cargo: “Me parece muy importante que el país nos escuche a Cepeda y a mí, y también a los candidatos a la vicepresidencia”.

Sin embargo, si esto no es posible, propuso que se organice un encuentro paralelo para los aspirantes a la vicepresidencia.

“Vayamos los cuatro a un debate y se les hacen preguntas a los vicepresidentes y a los candidatos a la presidencia. Lo que es igualdad no es ventaja”, mencionó.

El candidato agregó que no tiene objeciones sobre la metodología o preparación de su contendor: “Yo no tengo problema, que vaya con papelitos, que lleve asesores, lo que quiera”.