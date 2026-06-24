TikTok anunció expansión de programa que impulsa las MiPymes en Colombia y destacó su crecimiento

Tik Tok anunció expansión de programa que impulsa las MiPymes en Colombia | Getty Images

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) siguen consolidándose como uno de los principales motores de la economía en Colombia y el Mundo.

En el país, representan más del 90% del tejido empresarial, cerca del 70% del empleo y el 50% del PIB, siendo parte importante de la evolución mercantil y el crecimiento sostenible a largo plazo.

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Durante los últimos años, a excepción del 2020 por la pandemia, ha tenido un crecimiento constante y en Colombia representan el 99,56% de las empresas.

De acuerdo con las cifras entregadas por Confecámaras, en el 2025 se registraron 311.688 nuevas empresas en el país, lo que significó un aumento del 3,97% con respecto al 2024.

En el marco de la celebración del Día Internacional de las MiPymes (27 de junio), TikTok resaltó la importancia el fortalecimiento de este sector que representa un papel importante en la generación de empleo y el desarrollo económico en el país.

La red social manifestó que, por medio de su programa #EmprendeEnTikTok, en alianza con New Ventures, ha entregado más de 500.000 dólares en capital semilla con lo que ha impulsado a más de 50 emprendimientos y formado a más 20.000 emprendedores en países como Colombia, México y Perú.

En su primera edición en Colombia, la iniciativa contó con más de 5.800 participantes. Asimismo, más de 1.400 emprendimientos hicieron parte del programa de aceleración.

Según los datos del programa, las mujeres fueron las que más participaron con el 54%. La tendencia es igual en Colombia, donde las mujeres lideraron este stock empresarial con el 59,6%.

Por otra parte, el Índice Subnacional de Emprendimiento reporta que Bogotá y Medellín son las ciudades con mejores condiciones para fomentar y sostener nuevas empresas con puntuaciones de 6,09 y 5,78, respectivamente.

De igual manera, Medellín, con 249, 473, lidera la lista nacional en número de emprendimientos, seguido de Bogotá con 427,924.

Con ánimo de continuar su compromiso con el crecimiento del las MiPymes, TikTok anunció la expansión de su programa #EmprendeEnTikTok para 2026 y Argentina se suma como nuevo país participante a Colombia, México y Perú.

¿Cómo participar en la convocatoria?

Para esta nueva edición, la convocatoria estará abierta del 26 de marzo al 5 de julio de 2026 y las empresas interesadas podrán registrarse y formar parte del #EmprenderEnTikTok en Colombia si cumple con los siguientes requisitos:

Ser una MiPyME con al menos 1 año de operación.

Contar con una facturación anual mínima comprobable de $10,000 dólares.

Tener un perfil de negocios en TikTok y un nivel medio de madurez digital.

Demostrar liderazgo, organización y capacidad para participar en el programa.

Valor agregado (no obligatorio): generar impacto ambiental y/o social positivo a través de su modelo de negocio.

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