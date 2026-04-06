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06 abr 2026 Actualizado 17:19

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Estos son los ganadores de #EmprendeEnTikTok Colombia 2025: ¿Cómo participar en la nueva edición?

En su primera edición, #EmprendeEnTikTok Colombia fue un éxito rotundo, con más de 5,800 personas inscritas a las masterclasses, lo que representó cerca del 35% del total de la participación a nivel regional.

Imagen de referencia. Logo Tik Tok - Celebración empresarial: Getty Images.

Imagen de referencia. Logo Tik Tok - Celebración empresarial: Getty Images.

Ricardo Araque Joya

TikTok, además de ser una plataforma de descubrimiento, se ha consolidado como un motor clave para el desarrollo de negocios de todo tipo, no solo en su estrategia y crecimiento digital, sino también en su gestión y visión empresarial. En este contexto, y gracias a la iniciativa #EmprendeEnTikTok, que brinda a las MiPymes herramientas, visibilidad y acompañamiento estratégico gratuito, cuatro emprendimientos de Colombia recibieron $80,000 dólares en capital semilla, lo que les permitirá validar su modelo de negocio y potenciar su crecimiento.

Durante enero y febrero de 2026, estos emprendimientos participaron en una fase intensiva de mentorías especializadas y personalizadas en áreas como negocios, marketing y comunicaciones, diseñadas para fortalecer sus capacidades y acelerar su desarrollo. Este proceso contó con el apoyo de una red de más de 32 personas expertas, entre especialistas en negocios, marketing y líderes del equipo de TikTok.

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Ganadores de #EmprendeEnTikTok Colombia 2025

En su primera edición, #EmprendeEnTikTok Colombia fue un éxito rotundo, con más de 5,800 personas inscritas en las masterclasses, lo que representó cerca del 35% de la participación a nivel regional. Emprendimientos de distintas regiones del país y de diversas industrias, como la cafetera, turismo, moda y bisutería, tuvieron la oportunidad de trabajar de la mano de expertos locales e internacionales en temas financieros, de branding y estrategia comunicacional. En algunos casos, este acompañamiento se tradujo en un crecimiento de hasta el 98% en sus comunidades digitales.

Tras un riguroso proceso de evaluación, que consideró aspectos como la propuesta de valor, el impacto, el uso estratégico de TikTok y el potencial de escalabilidad, los ganadores se destacaron por su capacidad de transformar ideas en proyectos sólidos y relevantes para sus comunidades. Asimismo, sobresalieron por el desarrollo de narrativas auténticas, la producción de contenido creativo y el uso efectivo de herramientas como Ads y tendencias para conectar con sus audiencias y potenciar su crecimiento.

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Como reconocimiento a su desempeño, los proyectos ganadores recibieron capital semilla distribuido de la siguiente manera: $25,000 para el primer lugar; $20,000 para el segundo y tercer lugar; y $15,000 para el cuarto lugar.

  • 1.º lugar: @Coffeekreis: Un emprendimiento barranquillero que capitaliza el gran consumo de café, dándole un giro responsable con el medio ambiente. A partir del “cuncho” o los residuos que quedan de la preparación del café, realizan tazas reutilizables y biodegradables, las mismas que han demostrado gran resistencia y practicidad. El capital se usará para escalar su estrategia B2B en Colombia y preparar su expansión a México.
  • 2.º lugar: @Luxofilus: Una joyería de Bogotá inspirada en la inmensa biodiversidad colombiana, basa sus diseños en insectos y otras criaturas consideradas “feas”, reinterpretando su belleza natural a través de un concepto innovador. El capital servirá para ampliar su equipo, fortalecer su área de producción y potenciar su presencia digital.
  • 3.° Lugar: @Borneoclothing: Una marca de moda masculina sostenible de Medellín que fabrica el 90% de sus prendas con fibras recicladas que se obtienen de botellas y envases plásticos. Invertirán el capital en el desarrollo de nuevos materiales sostenibles y en su fondo de liberación de tortugas, trabajando en conjunto con organizaciones protectoras de océanos.
  • 4.º lugar: @Zebrafisgonatours: Empresa de tours en Bogotá y sus alrededores liderada por mujeres, destacando la riqueza cultural de los lugares más emblemáticos de la ciudad, con funciones únicas que permiten a las personas disfrutar de la ciudad con locales. Planean invertir en capital de trabajo mediante la ampliación de su equipo, incorporar tecnología en sus procesos y fortalecer su estrategia en TikTok para potenciar su crecimiento.

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Convocatoria #EmprendeEnTikTok 2026: ¿Cómo participar?

Teniendo en cuenta el éxito de las primeras ediciones y su compromiso con el crecimiento del ecosistema emprendedor en Latinoamérica, TikTok expande su programa #EmprendeEnTikTok para 2026, que ahora incorporará a Argentina como nuevo país participante, sumándose a México, Colombia y Perú.

La convocatoria para participar en el programa estará abierta del 26 de marzo al 5 de julio, periodo durante el cual las MiPymes interesadas podrán registrarse y formar parte de esta nueva edición de #EmprendeEnTikTok en Colombia. Las empresas interesadas en participar deberán acceder a www.emprendeentiktok.com y cumplir con los siguientes requisitos:

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