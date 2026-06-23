El IDPC lanzó ‘Aventura Monumental’, el nuevo juego sobre el patrimonio de Bogotá | Alcaldía de Bogotá/ Getty Images

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) lanzó el juego ‘Aventura Monumental’, que fue creado como una estrategia pedagógica y de apropiación social del patrimonio de mueble de Bogotá.

La iniciativa del IDPC tiene como objetivo acercar a niños, jóvenes y adultos a los bienes muebles patrimoniales de la ciudad mediante una experiencia participativa y entretenida que promueve el aprendizaje sobre su historia, sus valores culturales y la importancia de su conservación.

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Con el programa Adopta un monumento, el IDPC identificó la necesidad de acercar el patrimonio mueble a públicos diversos mediante experiencias atractivas, participativas y significativas.

Pese a que estos bienes hacen parte de la vida cotidiana de la ciudad, muchos ciudadanos desconocen su historia, significado y valor cultural.

Ante este escenario, se originó este juego como herramienta didáctica diseñada para fortalecer el conocimiento y la apropiación social del patrimonio mueble de Bogotá.

Wilmar Tovar Leyva, miembro del programa Adopta un Monumento, declaró: “A través del juego, buscamos generar espacios de aprendizaje, diálogo y descubrimiento, promoviendo que la ciudadanía reconozca estos bienes como parte fundamental de la memoria colectiva y de la identidad de la ciudad”.

En una edición de 265 ejemplares, ‘Aventura Monumental’ fue creada para procesos pedagógicos, actividades de divulgación y estrategias de apropiación social del patrimonio mueble lideradas por el IDPC, por medio de los programas Adopta un Monumento, Civinautas y diversas actividades del Museo de Bogotá.

El juego fue considerado para que haga parte de talleres, jornadas pedagógicas, espacios de formación, eventos culturales y actividades desarrolladas en articulación con comunidades, instituciones educativas, equipamientos culturales y otros aliados interesados en promover el conocimiento del patrimonio de la ciudad.

‘Aventura Animal’ no es solo un producto de distribución masiva, sino que fue pensado como una herramienta pedagógica diseñada para activar conversaciones, experiencias y aprendizajes en distintos contextos de la ciudad.

En el marco de los 20 años del IDPC, ‘Aventura Animal’ se integra como una de las estrategias con las que el Instituto busca fortalecer las relaciones entre ciudadanía, memoria y patrimonio cultural.

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Por medio del juego, la herramienta busca proponer nuevas formas de acercarse al patrimonio mueble de Bogotá y de reconocer las múltiples historias que hacen parte de la construcción de la ciudad.

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