Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 24 de junio de 2026: Nuevo repunte en los precios

De acuerdo a la información oficial alojada en el portal web oficial del Banco de la República, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, teniendo vigencia hasta el próximo día hábil, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en $3.425,95 pesos (COP) para este miércoles 24 de junio de 2026.

Esta cotización representa una leve alza con respecto al precio del cierre del día anterior, martes 23 de junio, cuando el precio se situó en los $3.406,14 pesos (COP).

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¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, miércoles 24 de junio?

Estos son los valores que se manejan hoy 24 de junio en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : $3,580 pesos por compra y $0 pesos por venta.

: $3,580 pesos por compra y $0 pesos por venta. Medellín: $3,610 pesos por compra y $3,720 pesos por venta.

$3,610 pesos por compra y $3,720 pesos por venta. Cali: $3,400 pesos por compra y $3,580 pesos por venta.

$3,400 pesos por compra y $3,580 pesos por venta. Cartagena: $3,750 pesos por compra y $3,980 pesos por venta.

$3,750 pesos por compra y $3,980 pesos por venta. Cúcuta: $3,550 pesos por compra y $3,600 pesos por venta.

$3,550 pesos por compra y $3,600 pesos por venta. Pereira: $3,730 pesos por compra y $3,800 pesos por venta.

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Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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