¿Qué impacto tiene para la energía de Colombia la reducción en sus reservas de gas? Analista explica

Recientemente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), reveló su Informe de Recursos y Reservas 2025 en donde informó que las reservas probadas de gas quedaron en 1.717 gigapies cúbicos, equivalentes a 5,9 años de abastecimiento, lo que representa una caída de 16,8% respecto a 2024.

En esa línea, y para analizar el caso, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, Julio César Vera, analista del sector de gas y petróleo, quien resaltó que la coyuntura desvela un panorama crítico.

Se podrían presentar más alzas en los recibos del gas

“Es una situación bastante crítica que Colombia haya tenido una caída tan importante en sus reservas de gas, por lo que significa el gas para los colombianos. Hoy el gas es el energético principal de cerca de 35 millones de colombianos”, reveló en su primera intervención.

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Ahora, según explicó Vera, esta reducción en las reservas del gas en Colombia provocaría un efecto dominó que llevaría a que se viera un alza en las facturas del servicio del gas en el país, lo que quiere decir que los colombianos deberían pagar más.

“Que tengamos menos reservas implica que vamos a depender de un gas importado mucho más costoso y obviamente que los colombianos tengamos que pagar, seguramente, una factura más alta en nuestro servicio de gas natural por efecto de esta caída importante que ha tenido la actividad del sector de hidrocarburos en general, pero sobre todo la actividad del sector gas en el país”, explicó.

“Informe señala verdades a medias”

Por otro lado, Vera se refirió al informe de la ANH y señaló que este mismo pone “verdades a medias”.

“Yo diría que señala verdades a medias, genera algunos detalles que pueden ser ciertos al intentar comparar datos de varios años con lo que ha venido sucediendo en el último año, pero definitivamente no muestra la realidad de lo que sucedió de la caída tan importante de las reservas de gas y de la leve disminución que se presentó en las reservas de petróleo, que igual son importantes y críticas para mantener e incrementar las reservas de petróleo en el futuro”, dijo.

Y agregó: “Yo creo que se demoraron en hacerlo por el componente político que significaba. El Gobierno tenía claro que esto tenía un componente político importante y es un poco decepcionante que se quiera intentar ocultar de alguna forma lo que es la realidad y dar un mensaje positivo cuando la situación es crítica”.

“Hay que seguir tomando medidas urgentes para que el país recupere, no solo su soberanía energética en materia de petróleo y gas, sino que se empiecen a tomar decisiones importantes a través del nuevo gobierno para reactivar la industria, reactivar el desarrollo de diferentes procesos que vienen bastante ralentizados dentro del sector, y sobre todo, generar lo que era nuestro principal activo hace unos años, es decir, la confianza inversionista”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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