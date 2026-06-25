Findeter abre crédito de 200.000 millones para municipios afectados por lluvias e inundaciones

Meses después de las inundaciones que afectaron a varios departamentos del país, Findeter anuncia una línea de crédito para financiar la recuperación de los municipios más golpeados.

Meses después de que las lluvias e inundaciones dejaron daños en varios departamentos, Findeter anunció una línea de crédito de $200.000 millones para financiar la recuperación de los municipios cobijados por la emergencia que el Gobierno declaró en febrero.

La línea, denominada ‘Territorios que renacen’, está disponible para entidades territoriales y sus organismos descentralizados en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena, definidos con base en los decretos 150 del 11 de febrero y 243 del 12 de marzo de 2026, mediante los cuales el Gobierno declaró la emergencia económica, social y ecológica en esas zonas.

Según Findeter, los recursos se destinarán a financiar obras de infraestructura preventiva, la instalación de sistemas de alerta temprana y la recuperación de servicios esenciales como vivienda, vías terciarias, acueductos y redes de servicios públicos. También se contempla la atención en salud y educación en las zonas mács impactadas, así como programas de reactivación económica para pequeñas y medianas empresas de los territorios afectados.

La línea opera bajo la modalidad de redescuento con tasa compensada. Los plazos son de hasta cinco años, con hasta un año de gracia a capital, y las tasas parten desde IBR más un punto porcentual mes vencido. Los cupos estarán disponibles hasta agotarse.

La asignación de los recursos priorizará a los municipios de categoría 6, es decir, los de menores ingresos corrientes de libre destinación y mayor vulnerabilidad fiscal. Si quedan remanentes, se abrirá progresivamente a municipios de categorías 5, 4 y 3.

Esa condición es relevante en un contexto donde varios de los municipios incluidos en la declaratoria cuentan con poca capacidad administrativa y técnica para gestionar créditos de esta naturaleza, lo que plantea interrogantes sobre el alcance real de la medida.

Los interesados pueden consultar directamente con Findeter las condiciones de acceso y los trámites requeridos.