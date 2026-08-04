La Selección Colombia Femenina buscará la medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia sigue alcanzando buenos resultados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en Santo Domingo, República Dominicana. En ese caso, la Selección Colombia femenina sumará una nueva medalla a la cuenta del país, que ya es segundo, luego de clasificar a la gran final del fútbol femenino tras vencer a la selección de Venezuela, en la semifinal, desde el punto blanco de penalti.

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Resumen del partido Colombia vs Venezuela

El partido por la semifinal comenzó siendo dominado por las venezolanas, que en el minuto 23′ ya estaban 2-0 arriba en el marcador, y con una selección Colombia que aún no lograba entrar al partido y dando espacios para la llegada del cuadro rival.

El primer gol de la Selección Colombia llegó cerca del final del primer tiempo, en el minuto 39′. Tras una mala salida de las jugadoras venezolanas y una recuperación en campo rival, Melanin Aponzá aprovechó un pase filtrado para anotar el descuento.

El empate llegó en el minuto 52′ tras una jugada colectiva, que terminó con un centro que fue aprovechado por Mariana Zamorano, quien definió frente al arco rival para dejar con opciones a la Tricolor.

El partido se mantuvo parejo durante el resto del tiempo reglamentario, y la igualdad obligó a que se disputara el tiempo extra. El empate se mantuvo hasta los 120 minutos y llevó a la definición del partido a los penaltis.

En los cobros, los dos primeros lanzamientos fueron convertidos respectivamente por las jugadoras de ambas selecciones; sin embargo, en el tercer tiro de Venezuela, la arquera colombiana Natalia Giraldo logró sacar el balón, dándole ventaja a las colombianas.

Colombia se fue arriba, pero el quinto lanzamiento, cobrado por Estefanía Perlaza, fue atajado por la arquera venezolana. Sin embargo, en el último cobro, nuevamente Giraldo atajó y le dio la clasificación a la final a la Selección Colombia, para un resultado final de 4-3.

¿Cuándo es la final y contra quién juega Colombia?

De acuerdo con la página web oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el partido que definirá las medallas de oro y plata se jugará el próximo jueves 6 de agosto, a partir de las 8:00 p.m., es decir, 7:00 p.m., hora colombiana.

El rival que tendrá que enfrentar la selección Colombia será el ganador del partido entre la selección mexicana y El Salvador, partido que se jugará en las próximas horas.