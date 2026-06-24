🔴 Colombia vs. RD Congo EN VIVO | Siga la transmisión del partido de la Copa del Mundo 2026

La Selección Colombia afrontará una prueba clave en la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara de México. La Tricolor llega como líder de la zona tras ser el único equipo que logró una victoria en la primera fecha y buscará asegurar de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final.

Previa del partido

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo inició su participación mundialista con una sólida victoria por 3-1 frente a Uzbekistán, resultado que lo dejó en una posición privilegiada dentro del grupo. Un nuevo triunfo le permitiría asegurar su presencia en la fase eliminatoria, confirmando el crecimiento que ha mostrado en los últimos años en este tipo de torneos.

La Tricolor ha convertido la fase de grupos en una de sus principales fortalezas, ganando seis de sus últimos siete encuentros mundialistas en esta instancia. Además, cuenta con una generación de futbolistas experimentados y talentosos encabezados por Luis Díaz, quien fue una de las figuras en el debut.

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Por su parte, República Democrática del Congo dejó una grata impresión tras empatar con Portugal. Los africanos sumaron un punto tras igualar el marcador antes del descanso y complicar por varios momentos a uno de los favoritos del grupo.

Los Leopardos buscan hacer historia en esta edición del Mundial. Su único antecedente en la competición se remonta a 1974, cuando participaron bajo el nombre de Zaire y perdieron sus tres partidos sin marcar un solo gol. Ahora ya lograron romper esa estadística al anotar su primer tanto mundialista y sueñan con sumar sus primeros puntos en la competición.

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