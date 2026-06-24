“Acá la figura se llama Colombia”: Daniel Muñoz destacó la unión tras el triunfo ante RD Congo

La Selección Colombia dio un paso importante en su camino por el Mundial 2026 al derrotar 1-0 a RD Congo en la segunda jornada de la fase de grupos. Más allá del resultado, las declaraciones de los referentes del equipo dejaron un mensaje claro: la principal fortaleza del combinado nacional es la unión y el compromiso colectivo.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Daniel Muñoz , autor del único gol del encuentro, quien inmediatamente le restó protagonismo individual a su anotación y destacó el esfuerzo grupal. “La honra es para Dios que nos da la posibilidad de disfrutar de esto. Creo que el esfuerzo de todo el equipo, eso hay que valorarlo. Acá nada es fácil, nadie le está regalando nada a nadie”, afirmó el lateral colombiano.

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Muñoz también resaltó la intensidad con la que Colombia afrontó el compromiso y reconoció que el marcador pudo ser más amplio debido a la cantidad de oportunidades generadas. “Desde el primer momento salimos a comernos la cancha, tuvimos infinidad de opciones, pero al final el fútbol es esto, tenés 10 opciones, tenés que marcar una y resguardarte para que no te hagan gol”.

El defensor explicó además la estrategia de presión alta que implementó el equipo durante todo el compromiso. “Ante la pérdida sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos, teníamos que ir comiendo la presa. Siempre intensos, agresivos, pero con honestidad y rectitud”, señaló.

Sin embargo, la frase más contundente llegó cuando fue consultado sobre su papel como goleador de la noche. “Acá no porque yo haga el gol sea la figura. La figura somos todos, los tres puntos los logramos hoy Colombia, toda esta gente. Esto es una familia y yo creo que aquí la figura se llama Colombia”.

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Juanfer Quintero sobre la categoría de Colombia

Por su parte, Juan Fernando Quintero destacó la madurez con la que el equipo manejó los distintos momentos del partido. “La verdad que muy contento. Somos un gran equipo y lo demostramos hoy, manejamos bien los momentos del partido. Tuvimos la última con Dani y se metió después de tantas ocasiones que tuvimos en el primer tiempo”.

El mediocampista también recordó la dificultad que representa cada partido en una Copa del Mundo. “Creo que es el Mundial, creo que es muy difícil, y la mejor forma era ganar hoy para estar más tranquilos y cerrar el grupo de la mejor forma”.

Además, Quintero valoró el trabajo realizado por James Rodríguez y evitó atribuirse el cambio de ritmo del equipo tras su ingreso. “No, creo que ya reponer lo que venía haciendo James. Hicimos un gran primer tiempo y para eso están los cambios y los momentos de los partidos”. También aprovechó para dedicarle unas palabras a su compañero: “Es un momento histórico para nosotros. James es mi hermano, mi amigo, y estoy muy contento”.

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James Rodríguez reconoce al zurda de Juanfer

Finalmente, James Rodríguez elogió la actuación de los jugadores que ingresaron desde el banco, especialmente la de Juan Fernando Quintero. “Juan Fer, la zurda que tiene creo que es única, pocos la tienen y hoy entró bien”.

El capitán colombiano insistió en que los equipos exitosos se construyen con el aporte de todos los futbolistas. “Cuando un equipo quiere ganar cosas, todos tienen que entrar de muy buena manera, como lo entró el Cucho antes, Hamilton también el partido pasado, hoy entró Juan Fer bien, también Richard. Cuando un equipo quiere siempre ganar cosas, todos los que entran tienen que ayudar mucho”.

Con seis puntos en el bolsillo y la clasificación encaminada, Colombia ya pasa la página y concentra toda su atención en Portugal, un rival de máxima exigencia que pondrá a prueba el gran momento futbolístico y la solidez colectiva que ha demostrado el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.