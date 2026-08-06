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07 ago 2026 Actualizado 13:03

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Selección Colombia

Colombia pierde la final del fútbol femenino con México en los Juegos Centroamericanos 2026: resumen

El combinado nacional en cayó en definición desde el punto penal y quedó subcampeón.

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La Selección Colombia femenina se quedó con la medalla de plata en fútbol femenino tras caer 4-2 en penaltis contra la Selección de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El partido se tuvo que ir al alargue tras un 0-0 en los 90′ reglamentarios.

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En el alargue, Colombia logró marcar al 118′ con gol de Ingrid Guerra, muy cerca del final. Pero al 124′, con un tiro libre desde medio campo de la jugadora Mendoza, se puso la paridad en el marcador.

En los tiros desde el punto penal, Colombia erró dos penales. El segundo, fallado por la autora del gol, pegó en el travesaño, el tercer penalti fue atajado por la arquera mexicana Ospino. La selección mexicana no falló ninguno de sus tiros y ganó la tanda 4-2.

Esta fue segunda final para el fútbol femenino colombiano en los Juegos Centroamericanos. La primera ocurrió en los juegos de Verazcruz, en 2014. En aquella ocasión, Colombia también derrotó en las semifinales a Venezuela y, casualmente, su rival en la final fue México. La final de dicha edición, terminó con una victoria 2-0 para las locales.

Reviva el minuto a minuto aquí:

Hay nuevos mensajes

Ganó México 4-2

Colombia se queda con el subcampeonato tras fallar el segundo y terecer penalti.
México no falló ninguno

127'

Empate en el partido y tenemos penales

Finaliza 1-1 tras 127' minutos.

124'

Gol de México

Se empata el partido tras el gol de Mendoza

118'

¡GGGOOOLLLLL DE COLOMBIAAAA!

Remate de pierna izquierda de la ‘9’ Ingrid Guerra y pone el primero en el marcador

116'

Remate que para Ospina

Nuevamente la arquera colombiana ataja un remate lejano

114'

Fuera de lugar de Ingrid Guerra

Le ganaron la corrida a Ingrid en una muy buena jugada. Todo anulado por posición irregular

112'

Amonestación para México

Amarilla para la número 11, Vargas

107'

Ospina salva a Colombia

Gran atajada ante un mano a mano claro, se salva Colombia y el balón al córner

105'

Cambio cafetero

Sale Vázquez y entra Escobar

105'

Comienzan los últimos 15'

Rueda la pelota para los 15' finales, el partido sigue 0-0

105'

Final del primer alargue

No se hicieron daño en los primeros 15' extra

99'

A las manos de Ospina

Fuerte remate de la ‘9’ de México pero va a las manos de la portera

97'

Colombia cede terreno

El equipo colombiano se defiende cerca de su arco y no logra tener el balón

94'

Jugadora golpeada y se para el partido

La colombiana Ingrid Guerra debe ser atendida por el cuerpo médico

90'

Inicia el tiempo extra

Empiezan los primeros 15' de la prórroga

94'

Fin del tiempo reglamentario

Tras el 0-0, el partido se va al tiempo extra

90'

Cuatro más de adición

Iremos hasta el minuto 94 de partido

87'

Gran respuesta de Ospina

Mendoza mete un excelente remate pero responde mejor la portera colombiana

82'

Cambios en México

Salen: Andrea Frías y Natalia Coury
Entran: Valerie Vargas y Silvana Flores

80'

Gran remate de México

La jugadorea Guatemala lo intenta desde afuera y casi pone el primero en el marcador

78'

Apenas por encima

Cabezazo de la mexicana Coury que se va encima del horizontal

74'

Se detiene el partido

La portera mexicana Espino debe ser atendida por el cuerpo médico. Van más de dos minutos de pausa

71'

Solo tenía que empujarla

Las atacantes mexicanas no puedieron rematar un centro rasante que solo tenían que empujar

68'

Primeras sustituciones del partido

Entran Vásquez y Zamorano, salieron Aponza y Garavito

65'

Ocasión muy clara para Colombia

Apenas desviado arriba el remate de Guerra para una ocasión muy buena 

58'

Primera tarjeta del partido

La colombiana Melissa Moreno corta un ataque muy prometedor y ve la tarjeta

48'

Muy clara para las mexicanas

Tras una larga corrida de la lateral, Raucsh remató sin potencia y fácil atajada de Ospina

45'

Comienza la segunda parte

Rueda la pelota en el Estadio Cibao

46'

Finaliza la primera mitad

No se sacan diferencias en los primeros 45'

45'

Un minuto más

El partido tuvo buen ritmo y solo añaden uno más

44'

Colombia entrega la posesión

Las cafeteras ya no son tan dominantes y México tiene más la pelota

39'

Cabezazo por fuera

México logró pisar el área rival luego de 20 minutos. Luego de un centro el cabezazo se va muy ancho

35'

México no toca la pelota

Por ahora toda la posesión para Colombia, México no conecta tres pases seguidos

32'

Pirueta que se va desviada

Ingrid Guerra intentó una media chilena que no loggró impactar bien

30'

Colombia no logra centrar bien

Centro muy pasado tras una falta lejada. Nadie logró cabecear

26'

Flojo cabezazo

Primer remate al arco de la selección mexicana y va muy despacio a las manos de la arquera Ospina

22'

Colombia no pasa de los 3/4

El conjunto cafetero llega a 3/4 de cancha con pocas jugadoras y no logra generar peligro

17'

Rema Colombia

Con toque cortos Colombia avanza hacia campo rival

12'

Primer aviso de México

Desatención de la defensa colombiana y córner para México

6'

Partido sin ocasiones

A los 6' minutos de partido no hay remates claros al arco

1'

Inicia la gran final

Comienza el partido en Santo Domingo

Confirmada la alineación inicial

En minutos comienza la gran final

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