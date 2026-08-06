Colombia pierde la final del fútbol femenino con México en los Juegos Centroamericanos 2026: resumen

La Selección Colombia femenina se quedó con la medalla de plata en fútbol femenino tras caer 4-2 en penaltis contra la Selección de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El partido se tuvo que ir al alargue tras un 0-0 en los 90′ reglamentarios.

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En el alargue, Colombia logró marcar al 118′ con gol de Ingrid Guerra, muy cerca del final. Pero al 124′, con un tiro libre desde medio campo de la jugadora Mendoza, se puso la paridad en el marcador.

En los tiros desde el punto penal, Colombia erró dos penales. El segundo, fallado por la autora del gol, pegó en el travesaño, el tercer penalti fue atajado por la arquera mexicana Ospino. La selección mexicana no falló ninguno de sus tiros y ganó la tanda 4-2.

Esta fue segunda final para el fútbol femenino colombiano en los Juegos Centroamericanos. La primera ocurrió en los juegos de Verazcruz, en 2014. En aquella ocasión, Colombia también derrotó en las semifinales a Venezuela y, casualmente, su rival en la final fue México. La final de dicha edición, terminó con una victoria 2-0 para las locales.

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