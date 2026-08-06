Colombia pierde la final del fútbol femenino con México en los Juegos Centroamericanos 2026: resumen
El combinado nacional en cayó en definición desde el punto penal y quedó subcampeón.
La Selección Colombia femenina se quedó con la medalla de plata en fútbol femenino tras caer 4-2 en penaltis contra la Selección de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El partido se tuvo que ir al alargue tras un 0-0 en los 90′ reglamentarios.
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En el alargue, Colombia logró marcar al 118′ con gol de Ingrid Guerra, muy cerca del final. Pero al 124′, con un tiro libre desde medio campo de la jugadora Mendoza, se puso la paridad en el marcador.
En los tiros desde el punto penal, Colombia erró dos penales. El segundo, fallado por la autora del gol, pegó en el travesaño, el tercer penalti fue atajado por la arquera mexicana Ospino. La selección mexicana no falló ninguno de sus tiros y ganó la tanda 4-2.
Esta fue segunda final para el fútbol femenino colombiano en los Juegos Centroamericanos. La primera ocurrió en los juegos de Verazcruz, en 2014. En aquella ocasión, Colombia también derrotó en las semifinales a Venezuela y, casualmente, su rival en la final fue México. La final de dicha edición, terminó con una victoria 2-0 para las locales.
Reviva el minuto a minuto aquí:
Ganó México 4-2
Colombia se queda con el subcampeonato tras fallar el segundo y terecer penalti.
México no falló ninguno
Empate en el partido y tenemos penales
Finaliza 1-1 tras 127' minutos.
Gol de México
Se empata el partido tras el gol de Mendoza
¡GGGOOOLLLLL DE COLOMBIAAAA!
Remate de pierna izquierda de la ‘9’ Ingrid Guerra y pone el primero en el marcador
Remate que para Ospina
Nuevamente la arquera colombiana ataja un remate lejano
Fuera de lugar de Ingrid Guerra
Le ganaron la corrida a Ingrid en una muy buena jugada. Todo anulado por posición irregular
Amonestación para México
Amarilla para la número 11, Vargas
Ospina salva a Colombia
Gran atajada ante un mano a mano claro, se salva Colombia y el balón al córner
Cambio cafetero
Sale Vázquez y entra Escobar
Comienzan los últimos 15'
Rueda la pelota para los 15' finales, el partido sigue 0-0
Final del primer alargue
No se hicieron daño en los primeros 15' extra
A las manos de Ospina
Fuerte remate de la ‘9’ de México pero va a las manos de la portera
Colombia cede terreno
El equipo colombiano se defiende cerca de su arco y no logra tener el balón
Jugadora golpeada y se para el partido
La colombiana Ingrid Guerra debe ser atendida por el cuerpo médico
Inicia el tiempo extra
Empiezan los primeros 15' de la prórroga
Fin del tiempo reglamentario
Tras el 0-0, el partido se va al tiempo extra
Cuatro más de adición
Iremos hasta el minuto 94 de partido
Gran respuesta de Ospina
Mendoza mete un excelente remate pero responde mejor la portera colombiana
Cambios en México
Salen: Andrea Frías y Natalia Coury
Entran: Valerie Vargas y Silvana Flores
Gran remate de México
La jugadorea Guatemala lo intenta desde afuera y casi pone el primero en el marcador
Apenas por encima
Cabezazo de la mexicana Coury que se va encima del horizontal
Se detiene el partido
La portera mexicana Espino debe ser atendida por el cuerpo médico. Van más de dos minutos de pausa
Solo tenía que empujarla
Las atacantes mexicanas no puedieron rematar un centro rasante que solo tenían que empujar
Primeras sustituciones del partido
Entran Vásquez y Zamorano, salieron Aponza y Garavito
Ocasión muy clara para Colombia
Apenas desviado arriba el remate de Guerra para una ocasión muy buena
Primera tarjeta del partido
La colombiana Melissa Moreno corta un ataque muy prometedor y ve la tarjeta
Muy clara para las mexicanas
Tras una larga corrida de la lateral, Raucsh remató sin potencia y fácil atajada de Ospina
Comienza la segunda parte
Rueda la pelota en el Estadio Cibao
Finaliza la primera mitad
No se sacan diferencias en los primeros 45'
Un minuto más
El partido tuvo buen ritmo y solo añaden uno más
Colombia entrega la posesión
Las cafeteras ya no son tan dominantes y México tiene más la pelota
Cabezazo por fuera
México logró pisar el área rival luego de 20 minutos. Luego de un centro el cabezazo se va muy ancho
México no toca la pelota
Por ahora toda la posesión para Colombia, México no conecta tres pases seguidos
Pirueta que se va desviada
Ingrid Guerra intentó una media chilena que no loggró impactar bien
Colombia no logra centrar bien
Centro muy pasado tras una falta lejada. Nadie logró cabecear
Flojo cabezazo
Primer remate al arco de la selección mexicana y va muy despacio a las manos de la arquera Ospina
Colombia no pasa de los 3/4
El conjunto cafetero llega a 3/4 de cancha con pocas jugadoras y no logra generar peligro
Rema Colombia
Con toque cortos Colombia avanza hacia campo rival
Primer aviso de México
Desatención de la defensa colombiana y córner para México
Partido sin ocasiones
A los 6' minutos de partido no hay remates claros al arco
Inicia la gran final
Comienza el partido en Santo Domingo
Confirmada la alineación inicial
En minutos comienza la gran final