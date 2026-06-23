Portugal ya piensa en Colombia: la advertencia de Cristiano Ronaldo a la Selección

La Selección de Portugal da un paso a los dieciseisavos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tras golear 5-0 a Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K. Con este resultado, el conjunto luso se ubicó en la primera posición de la zona con una diferencia de gol de +5, por encima de Colombia, que aún tiene pendiente su compromiso ante República Democrática del Congo.

La gran figura del partido fue Cristiano Ronaldo, quien volvió a demostrar su vigencia al marcar un doblete y liderar la contundente victoria portuguesa. El capitán abrió el marcador apenas al minuto 6′ y amplió la ventaja al 31’, encaminando el triunfo de su selección.

Los otros tantos del encuentro fueron obra de Nuno Mendes al minuto 17′, un autogol de Abduvokhid Nematov al 60’ y Rafael Leão, quien selló la goleada al minuto 87′.

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Gracias a este resultado, Portugal confirmó de manera anticipada su presencia en la siguiente fase del campeonato y ahora centra su atención en el duelo frente a la Selección Colombia, un compromiso que definirá el liderato del Grupo K.

Esto dijo Cristiano sobre el partido contra Colombia

Tras el partido, Cristiano Ronaldo valoró la victoria obtenida y destacó la importancia de haber cumplido el primer objetivo del equipo.

“Lo más importante era ganar hoy, asegurar el paso a la siguiente ronda y estar preparados para lo que viene”, afirmó el delantero portugués.

El máximo goleador histórico de Portugal también se refirió al enfrentamiento contra la Tricolor, programado para el próximo sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia).

“Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era clasificar y ya lo conseguimos”, señaló

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Finalmente, Ronaldo hizo un balance personal de su actuación ante Uzbekistán.

“Jugué bien, marqué, ayudé al equipo, que estuvo muy bien, y seguimos adelante”, concluyó el astro portugués.

Portugal llegará al duelo ante Colombia con en busca de avanzar de primero del grupo, mientras que la Tricolor buscará sumar puntos para estar en la siguiente ronda y pelear por el liderato del grupo.