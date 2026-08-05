Confirmado el segundo rival de la Selección Colombia en amistosos internacionales

La Selección Colombia volverá a la acción el próximo 6 de octubre cuando se mida ante Perú en el Hard Rock Stadium de Miami, en su segundo compromiso amistoso tras el Mundial 2026. El encuentro hará parte de la segunda fecha FIFA del nuevo ciclo de Néstor Lorenzo, luego de que el plantel nacional enfrente a Mexico el 26 de septiembre en Baltimore.

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Pensando en el futuro

Los dos compromisos amistosos aparecen como una oportunidad ideal para que Néstor Lorenzo comience a planificar el próximo proceso de competiciones internacionales. Con varios referentes consolidados y otros futbolistas que podrían dar un paso al costado en los próximos, el entrenador argentino tendría la posibilidad de realizar cambios en la plantilla, observar nuevos talentos y brindarles la oportunidad de sumar minutos para representar al país.

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Una nueva etapa para la Tricolor

Más allá de los resultados, los encuentros frente a Mexico y Perú permitirán al cuerpo técnico probar variantes tácticas, ampliar el grupo de convocados y empezar a construir la base del equipo que afrontará la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030. Ambos partidos servirán como punto de partida para una nueva etapa en el proceso de Lorenzo frente al combinado nacional