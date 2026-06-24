James Rodríguez brilla en Colombia: iguala histórico récord del Pibe Valderrama y Freddy Rincón. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hector Vivas - FIFA

¡Jornada histórica para James Rodríguez en la Selección Colombia! En la noche de este martes 23 de junio, el capitán del cuadro nacional fue titular durante el duelo frente a la República Democrática del Congo, encuentro válido por la segunda fecha del Grupo K.

REPASE ACÁ EL PARTIDO ENTRE COLOMBIA Y EL CONGO EN EL MUNDIAL 2026

Se trata de la segunda vez en que es inicialista en este Mundial 2026, recordando que también lo fue en el debut ante Uzbekistán, compromiso que terminó con victoria tricolor por 3-1.

Estas dos presentaciones, le permitieron a James igualar una histórica marca de Carlos Alberto el ‘Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón, dos históricos exjugadores de la Selección.

James iguala histórico récord del Pibe y Freddy Rincón

James Rodríguez completó un total de 10 presentaciones con la Selección Colombia en Copas del Mundo, cifra que por ahora tenían únicamente el Pibe Valderrama y Freddy Rincón. Las dos leyendas nacionales lo consiguieron entre los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, mientras que el ‘10′ cucuteño lo hizo durante Brasil 2014, Rusia 2018 y en esta edición.

Repase a continuación los partidos de James:

Colombia vs Grecia - Fase de grupos / 2014

Colombia vs Costa de Marfil - Fase de grupos / 2014

Colombia vs Japón - Fase de grupos / 2014

Colombia vs Uruguay - Octavos de final / 2014

Colombia vs Brasil - Cuartos de final / 2014

Colombia vs Japón - Fase de grupos / 2018

Colombia vs Polonia - Fase de grupos / 2018

Colombia vs Senegal - Fase de grupos / 2018

Colombia vs Uzbekistán - Fase de grupos / 2026

Colombai vs Congo - Fase de grupos / 2026

De no pasar nada extraordinario, James Rodríguez podrá convertirse en el futbolista colombiano con mayor cantidad de partidos disputados en Mundiales (11) ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, el próximo sábado 27 de junio en Miami.