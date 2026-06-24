James Rodríguez brilla en Colombia: iguala histórico récord del Pibe Valderrama y Freddy Rincón
El capitán del cuadro nacional sumó su segunda titularidad en lo corrido del Mundial 2026.
¡Jornada histórica para James Rodríguez en la Selección Colombia! En la noche de este martes 23 de junio, el capitán del cuadro nacional fue titular durante el duelo frente a la República Democrática del Congo, encuentro válido por la segunda fecha del Grupo K.
REPASE ACÁ EL PARTIDO ENTRE COLOMBIA Y EL CONGO EN EL MUNDIAL 2026
Se trata de la segunda vez en que es inicialista en este Mundial 2026, recordando que también lo fue en el debut ante Uzbekistán, compromiso que terminó con victoria tricolor por 3-1.
Estas dos presentaciones, le permitieron a James igualar una histórica marca de Carlos Alberto el ‘Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón, dos históricos exjugadores de la Selección.
James iguala histórico récord del Pibe y Freddy Rincón
James Rodríguez completó un total de 10 presentaciones con la Selección Colombia en Copas del Mundo, cifra que por ahora tenían únicamente el Pibe Valderrama y Freddy Rincón. Las dos leyendas nacionales lo consiguieron entre los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, mientras que el ‘10′ cucuteño lo hizo durante Brasil 2014, Rusia 2018 y en esta edición.
Repase a continuación los partidos de James:
- Colombia vs Grecia - Fase de grupos / 2014
- Colombia vs Costa de Marfil - Fase de grupos / 2014
- Colombia vs Japón - Fase de grupos / 2014
- Colombia vs Uruguay - Octavos de final / 2014
- Colombia vs Brasil - Cuartos de final / 2014
- Colombia vs Japón - Fase de grupos / 2018
- Colombia vs Polonia - Fase de grupos / 2018
- Colombia vs Senegal - Fase de grupos / 2018
- Colombia vs Uzbekistán - Fase de grupos / 2026
- Colombai vs Congo - Fase de grupos / 2026
De no pasar nada extraordinario, James Rodríguez podrá convertirse en el futbolista colombiano con mayor cantidad de partidos disputados en Mundiales (11) ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, el próximo sábado 27 de junio en Miami.
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...