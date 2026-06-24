Colombia y Portugal se clasifican; Inglaterra decepciona y Croacia cumple: resumen de la jornada / Colprensa

¡Continúan los clasificados a la fase final del Mundial 2026! Este martes 23 de junio, Colombia y Portugal se metieron a la siguiente instancia del campeonato, luego de ganar sus respectivos encuentros del Grupo K; entretanto, Inglaterra decepcionó ante Ghana y Croacia se metió en la pelea, tras derrotar a Panamá.

Portugal 5-0 Uzbekistán

El día soñado de Cristiano Ronaldo por fin llegó. Tras una primera jornada en blanco, el astro portugués convirtió un doblete en la goleada 5-0 de su país frente a una flojísima Uzbekistán, durante la segunda jornada del Grupo K.

La estrella del Al-Nassr marcó el primer y el tercer tanto de su equipo: inicialmente al capitalizar un centro desde la derecha con un perfecto remate de empeinte; posteriormente al finiquitar una contra con un sutil toque cruzado. Los otros en marcar fueron Nuno Mendes de tiro libre (acción en la que Ronaldo amagó con rematar), Nematov en contra y Rafael Leao en el cierre del encuentro.

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Inglaterra 0-0 Ghana

Posteriormente, la gran decepción de la jornada. Inglaterra protagonizó un flojo empate a cero con Ghana, duelo en el que se vio una flojísima versión del goleador Harry Kane.

Fueron casi 20 remates del cuadro británico en el Gillette Stadium de Massachusetts, pero en cada oportunidad aparció la falta de puntería o las buenas intervenciones del arquero Benjamin Asare. Amarga presentación inglesa, que por cierto aplaza su clasificació a la siguiente ronda.

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Panamá 0-1 Croacia

Más adelante casi se produce otro batacazo. Y es que la Croacia de Luka Modric apenas pudo derrotar por la mínima diferencia a una combativa Panamá, que vio caer su portería hasta el minuto 54.

Precisamente, el solitario tanto llegó por intermedio de Ante Budimir, tras aprovechar un centro desde sector derecho que el arquero Orlando Mosquera no pudo despejar y con portería vacía tan solo tuvo que empujar.

Con los dos resultados de la segunda jornada, Inglaterra y Ghana se mantienen líderes con 4 puntos, aunque Croacia se acercó peligrosamente con 3 unidades y Panamá cierra la zona sin puntos.

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Colombia 1-0 Congo

Finalmente, el día terminó con la sufrida victoria de la Selección Colombia por 1-0 frente a la República Democráctica del Congo en el Estadio Akron de Guadalajara.

El único tanto del compromiso llegó a los 76 minutos, cuando Juan Fernando Quintero recibió de frente a portería y cruzó su balón a la derecha, Jhon Córdoba aguantó a puro lomo y en soledad llegó Daniel Muñoz con un remate rasante, que se desvió en el camino.

Con los resultados del día, Colombia es líder de su zona con puntaje perfecto y Portugal segunda con 4 unidades, ambas selecciones ya clasificadas a la siguiente fase.

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