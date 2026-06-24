¡Selección Colombia clasifica a la siguiente ronda! Posibles rivales en los dieciseisavos de final

¡La Selección Colombia clasifica a los dieciseisavos de final! Luego de vencer 1-0 a la República Democrática del Congo, la ‘Tricolor’ llegó a seis puntos en el Mundial 2026 y asegura su presencia en la siguiente ronda del torneo.

Con gol de Daniel Muñoz el equipo de Néstor Lorenzo sumó su segunda victoria en la fase del grupos del Mundial, quedándose, con el primer lugar de la tabla de posiciones, superando a Portugal que con la victoria frente a Uzbekistán es segundo con 4 unidades, al cierre de la segunda fecha.

A falta de una jornada, donde Colombia y Portugal se enfrentarán, la selección nacional ya tiene asegurado un cupo en los deiciseisavos de final del torneo. Sin embargo, la posición que ocupe tras finalizada la tercera jornada en la tabla de posiciones definirá su próximo rival. Le contamos qué selecciones podría enfrentar en la siguiente instancia.

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Posibles rivales de Colombia en dieciseisavos de final

El rival que enfrente la Tricolor en los dieciseisavos de final dependerá de la posición en la que finalice en la tabla de posiciones del grupo K tras las tres fechas. Luego de la victoria frente a RD Congo, Colombia es líder de su zona, y dados por finalizados los partidos de la segunda jornada, estos serían sus posibles rivales.

Si Colombia termina de líder después de las tres fechas, tendría que enfrentar al mejor tercero de los grupos D, E, I J o L, según el reglamento. Así, hasta el momento tendría que enfrentarse a la Selección de Croacia, que es tercera del Grupo L.

De terminar en el segundo puesto de la tabla, se tendrá que enfrentar a Ghana, que es segunda del Grupo L, luego de empatar conta Inglaterra.

Próximo partido de colombia

La selección Colombia cerrará la fase de grupos enfrentándose a Portugal, uno de los partidos más esperados del Mundial. El partido se disputará el próximo sábado 27 de junio, a partir de las 6:30 hora colombiana, en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.