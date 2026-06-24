Alfredo Saade reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella: “las urnas han hablado con claridad”

Ante la entrega del escrutinio en varias zonas del país, comenzaron los funcionarios a reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella en la contienda presidencial.

El primer funcionario del gobierno Petro en reconocer el triunfo de De La Espriella, es Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, que se encuentra suspendido provisionalmente por la Procuraduría General por presunta participación indebida en política.

“Reconozco, sin rodeos y sin condiciones, el triunfo del dr Abelardo de la espriella como presidente de COLOMBIA, luego del escrutinio final”, señaló.

A través de su cuenta de X, Saade reconoció los resultados y puso a disposición del presidente electo su cargo en la embajada de Brasil, a partir del 6 de agosto cuando termina el mandato de la actual administración.

Propuesta para Abelardo de la Espriella

Saade aprovechó la publicación, para pedirle a Abelardo que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente en el país, para habilitar la reelección.

“Que en esa Constituyente habilitemos la reelección, una reelección abierta, donde puedan participar todos los expresidentes, y el propio Abelardo en su calidad de presidente. Que sea el pueblo quien decida, sin vetos y sin exclusiones”, puntualizó.

Además, le pidió que cierre el Congreso de la República: “que se ha vuelto símbolo de la división y del odio, un congreso que permaneció de espalda al poder popular y al pais, un congreso que fue enemigo del pueblo y abramos un nuevo pacto social”.