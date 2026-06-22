Diferencia de votos entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: Así quedó el último boletín

Referencia de elecciones Colombia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Fotos: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Colombia eligió a su nuevo presidente para el periodo constitucional 2026-2030. Con el 99,99 % de las mesas informadas en el preconteo de la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella, líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’, fue el ganador de la jornada electoral con 12.959.542 votos (49,66 %) frente a los 12.708.712 de votos (48,70 %) que obtuvo Iván Cépeda del Pacto Histórico.

Al momento, la diferencia es de solo 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales. Los votos en blanco fueron 426.848, equivalentes al 1,63 %. Los no marcados fueron 29.499 (0,11 %) y nulos 220.763 (0,83 %).

De acuerdo con la Registraduría Nacional, la jornada electoral de este domingo 21 de junio obtuvo una participación histórica con más de 26,3 millones de ciudadanos, un 63,59 % del censo electoral (26.345.364 de 41.421.973).

Preconteo electoral de la segunda vuelta: Así quedó el último boletín

Según el boletín #66 de la segunda vuelta presidencial con 122.017 de 122.020 mesas informadas (9,99 %):

Abelardo de la Espriella: 12.959.542 votos (49,66 %)

Iván Cepeda: 12.708.712 votos (48,70 %)

El escrutinio definirá el resultado definitivo

En la noche de las elecciones, la Registraduría realiza un conteo preliminar de los votos para ofrecer resultados confiables. Este proceso comienza con los jurados de votación en presencia de testigos y autoridades a través de los formularios.

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El resultado oficial surgirá del escrutinio realizado por jueces y notario. El escrutinio es la revisión formal de los votos que inicia legalmente al cerrar las votaciones. La Registraduría Nacional valida cada acta, resuelve reclamaciones jurídicas y determina el ganador oficial de las elecciones.

En este proceso, la Registraduría lleva las bolsas con los votos a comisiones de escrutinio formadas por jueces y notarios, quienes revisan el trabajo de los jurados. Intervienen autoridades electorales y se cuenta con la participación activa de testigos y abogados representantes de los partidos políticos.

Frente a los resultados preliminares, el candidato Cepeda anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio.

Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país. Una por una deberá ser objeto del escrutinio”, expresó.

Primeras palabras del presidente electo, Abelardo de la Espriella

El hoy presidente electo celebró su victoria en el Monumento de la Ventana al Mundo, en Barranquilla, desde donde dio su primer discurso.

De la Espriella manifestó que “esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación, una nueva era, un cambio de orden, la ‘Patria Milagro’.

“A partir de este momento, termina la campaña electoral, las consignas, las divisiones, los enfrentamientos políticos y comienza la hora suprema de servicio a la patria”, añadió.

Además, reafirmó su compromiso de “lealtad absoluta” con la Constitución de 1991: “Juro, juro defender la Constitución con extrema coherencia”.

Por último, de la Espriella dirigió sus palabras al candidato Cepeda y al presidente Gustavo Petro:

“Hoy los colombianos me han elegido bajo el mismo sistema que hace 4 años eligió al hoy inquilino de la Casa de Nariño. Petro y Cepeda, al desconocer el veredicto de las urnas, no están desafiando al ‘Tigre’, sino a millones de ciudadanos que nos dieron el triunfo a José Manuel y a mí”, afirmó.

En ese sentido, lanzó una fuerte advertencia al gobierno saliente de Colombia: “Absténganse de desatar un incendio social, respeten el veredicto y acaten el resultado. Hagan sus maletas y prepárense para ejercer oposición”.