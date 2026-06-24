El Planetario de Bogotá realizó invitación a niños para show interactivo: conozca fechas y horarios

El Planetario de Bogotá realizó invitación a niños para show interactivo | Planetario de Bogotá/ Getty Images

En junio, mes de vacaciones para niños, Bogotá le apuesta a la diversión. La ciudad sigue teniendo alternativas para que la infancia pueda disfrutar sus días de descanso.

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El Planetario de Bogotá invita a toda la ciudadanía a Zodiaco Musical: Un Viaje Estelar, un show interactivo diseñado especialmente para niños, donde las constelaciones del zodiaco cobran vida a través de divertidas melodías y sorprendentes historias del cosmos para vivir una experiencia inmersiva llena de magia, música y estrellas.

Durante esta experiencia se combinarán canciones alegres y educativas con relatos sobre los mitos que rodean a Aries, Tauro, Géminis, y demás signos, ayudando a los niños a entender cómo estas estrellas forman parte del cielo nocturno.

En la cúpula del domo, los niños se embarcarán en un recorrido musical por el cielo, mientras descubren las leyendas y los secretos de las constelaciones zodiacales.

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La invitación es para que los niños canten, jueguen y aprendan mientras tienen un viaje por el universo. Este formato fue diseñado para fusionar la magia de la música con el fascinante mundo de la astronomía, ofreciendo una experiencia divertida y educativa para toda la familia.

Fecha y horarios

El Planetario sugiere que el show interactivo Zodiaco Musical: Un Viaje Estelar es para niños con una edad entre 2 y 7 años. Además, informó que las funciones se darán en tres días y dos horarios.

El show interactivo Zodiaco Musical: Un Viaje Estelar se presentará en el Planetario de Bogotá los días 25 y 30 de junio y 2 de julio a las 10:00 A.M. y 12 M.

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De igual manera, todos los asistentes podrán disfrutar del recorrido por las salas interactivas, en donde conocerán las diferentes interpretaciones que los ancestros dieron a la bóveda celeste y cómo la humanidad ha logrado grandes avances tecnológicos para conocer mejor el universo.

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