Concierto de jazz y música vanguardia en Bogotá: conozca fecha, hora, lugar y cómo comprar entradas

Concierto de jazz y música vanguardia en Bogotá | Alcaldía de Bogotá/ Idartes

Bogotá le apuesta a los planes para toda la familia. El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) realizó una invitación para la temporada de música que se leva en la Sala Gaitán en la capital del país.

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El Teatro Jorge Eliecer Gaitán será anfitrión, este viernes 26 de junio de 2026 del concierto, ‘Colombia Oculta’, en el que se presentará una banda nacional que recrea música latinoamericana con influencia del jazz, el folclor y la música de vanguardia.

Luego de seis producciones discográficas y de presentaciones en importantes franjas de jazz y músicas del mundo, nacionales e internacionales, la banda bogotana Bituin dice presente en la temporada de música de la Sala Gaitán.

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El cuarteto musical está conformado por Juanita y Valentina Añez, en las voces, y Daniel y Santiago de Mendoza en el contrabajo y la batería, y transmite atmósferas e imágenes del país que tienen un punto de encuentro en su nuevo proyecto ‘Colombia Oculta’.

El nuevo álbum de Bituin incluye canciones que llevan a los seguidores a ubicarse en distintas regiones del país por medio de aires de músicas tradicionales y elementos del jazz mezclados con música contemporánea.

Las letras de sus canciones se inspiran en situaciones cotidianas, en los paisajes y la violencia que ha atravesado la historia del país. Además, están acompañadas en la puesta en escena de sutiles simbolismos en el movimiento de los músicos y paisajes sonoros de reservas naturales de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía, grabados por Benjamin Calais.

¿Cuándo y dónde es el concierto?

El Concierto ‘Colombia Oculta’ se realizará el próximo viernes 26 de junio de 2026 en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera séptima #22-19.

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¿Cómo comprar las boletas y qué precio tienen?

Las entradas para el concierto de jazz y música vanguardia se podrán comprar por el portal web de Tu Boleta y cada una tiene un valor de $53.300, en los que ya se incluye el servicio.

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