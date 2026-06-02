Aumentó la participación electoral en Bogotá: 64% de la ciudadanía participó en las elecciones

Bogotá tuvo una importante participación durante las elecciones presidenciales del pasado domingo, 31 de mayo. Una señal, que para el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), es positiva para la democracia y para la construcción de una ciudad más comprometida con las decisiones colectivas.

Según el IDPAC, Bogotá pasó de una participación cercana al 58% en la primera vuelta presidencial de 2022 a una participación estimada entre el 62% y el 64% en 2026. Es decir, hubo un incremento de entre cuatro y seis puntos porcentuales y una reducción muy importante en los niveles de abstención.

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Esta cifra representa aproximadamente entre 250.000 y 400.000 votantes adicionales frente a la elección presidencial de 2022. A pesar del avance registrado, entre el 36% y el 38% de los ciudadanos habilitados para votar no acudieron a las urnas durante la primera vuelta presidencial.

“Cada ciudadano que decide acudir a las urnas contribuye a construir una ciudad más deliberante, más plural y consciente de su futuro colectivo. Bogotá ha dado una señal positiva, pero aún tenemos importantes retos por delante”, señaló María Ximena Morales, directora del IDPAC.

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Asimismo, la directora aseguró que Bogotá ha sido ejemplo para Colombia en materia democrática y debe seguir siéndolo. “Nuestra meta no es solamente aumentar la participación en las elecciones, sino fortalecer una ciudadanía activa que participe todos los días en la construcción de lo público”, concluyó Morales.