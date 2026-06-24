Cortes de luz en Bogotá este miércoles 24 de junio: conozca los horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá este miércoles 24 de junio | Enel Colombia

La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este miércoles 24 de junio. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer seis localidades se verán afectadas en diferentes horarios.

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De igual manera, Tocancipá y Zipaquirá, municipios de Cundinamarca aledaños a Bogotá, también tendrán cortes de luz. La suspensión del servicio se debe a trabajos de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el miércoles 24 de junio

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 18 a carrera 20 entre calle 62 a calle 64 en el barrio Baquero.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 64 a calle 66 entre carrera 18 a carrera 20 en el barrio Rafael Uribe.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la calle 70 a calle 72 entre carrera 4 a carrera 6 en el barrio Emaús.

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Localidad de Puente Aranda

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 58 a carrera 60 entre calle 15 a calle 17 en el barrio Puente Aranda.

Localidad de Santa Fe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 29 a calle 31 entre carrera 4 a carrera 6 en el barrio La Macarena.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 51 Sur a calle 53 Sur entre carrera 7 a carrera 10 en el barrio Abraham Lincoln.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 151 a calle 153 entre carrera 18 a carrera 20 en el barrio Las Margaritas.

Municipios aledaños a Bogotá con suspensión de energía este 24 de junio

Zipaquirá

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en las veredas San Isidro y Río Frío.

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Tocancipá

Desde las 4:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. en las veredas La Fuente y El Porvenir.

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