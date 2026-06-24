Desarticulan la banda ‘Los Nocopeo’: tenían como fachada una barbería y movían droga en bicicletas

Durante aproximadamente un año se desarrollaron actividades de seguimiento, vigilancia, interceptación de comunicaciones y labores de agente encubierto, que permitieron evidenciar el actuar de la banda delincuencial ‘Los Nocopeo’ quienes usaban redes sociales para su actuar y vender droga. Además, hacían entregas de los estupefacientes en bicicletas eléctricas y en una barbería. Así mismo, distribuían sustancias alucinógenas en inmediaciones del Parque Metropolitano El Porvenir, conjuntos residenciales y sectores cercanos.

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Así las cosas y mediante,10 diligencias de registro y allanamiento, se logró la captura de ocho personas, además de una captura en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego. Así mismo, fueron incautados un revólver, cinco cartuchos, siete celulares, más de 660 dosis de marihuana, 80 dosis de cocaína y dinero en efectivo.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Henry’, cabecilla principal de la organización, quien presuntamente coordinaba y supervisaba el funcionamiento de los puntos de expendio, verificaba el cumplimiento de las funciones de los integrantes y controlaba la distribución de las ganancias obtenidas producto de la actividad ilícita.

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Se pudo establecer que esta persona había sido capturada en la primera intervención a este grupo en el año 2018 y que, al momento de su detención, se encontraba cumpliendo detención domiciliaria por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, cuenta con anotaciones por feminicidio, expendio de estupefacientes, armas de fuego, concierto para delinquir y violencia intrafamiliar.

También fue capturado alias ‘Julio’, administrador de la estructura y encargado de coordinar a los expendedores, organizar los turnos de venta, supervisar el abastecimiento de los puntos de distribución y garantizar el suministro permanente de las sustancias ilícitas. Esta persona presenta antecedentes por hurto calificado y tentativa de homicidio.

Dentro de la organización también fueron capturados alias ‘Viviana’ hija de ‘Julio’, quien presuntamente era la dosificadora; alias ‘Cali’, señalado como proveedor y expendedor, quien utilizaba como fachada una barbería en Bosa; alias ‘Mani’ y alias ‘Socio’, quienes realizaban entregas a domicilio utilizando bicicletas eléctricas y coordinaban los pedidos a través de aplicaciones de mensajería; y alias ‘Eduin’, encargado de la comercialización de estupefacientes en sectores cercanos al Parque Metropolitano El Porvenir.

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De acuerdo con el acervo probatorio recopilado por los investigadores, esta estructura delincuencial obtenía rentas criminales cercanas a los 50 millones de pesos mensuales y alcanzaba la comercialización de aproximadamente 200 dosis diarias de sustancias estupefacientes, llegando incluso a distribuir mayores cantidades.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, conforme a los incisos segundo y tercero, en concurso heterogéneo y sucesivo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Finalmente, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a seis de los capturados.