Pereira amplía su conexión con Panamá y suma nueva frecuencia durante temporada vacacional

Pereira

A partir del próximo 7 de julio, el Aeropuerto Internacional Matecaña contará con una nueva frecuencia aérea hacia Panamá, una medida que busca responder al aumento de la demanda de viajeros y ampliar las opciones de conexión internacional para el Eje Cafetero.

La nueva operación funcionará de manera estacional durante la temporada de vacaciones y estará disponible los días martes, jueves y sábado, permitiendo a los pasajeros contar con una alternativa adicional para viajar hacia uno de los principales centros de conexiones aéreas del continente.

Con esta nueva frecuencia, la ruta Pereira – Panamá pasará a tener tres vuelos diarios en las jornadas habilitadas, fortaleciendo la movilidad de turistas, estudiantes, empresarios y viajeros que utilizan el aeropuerto de la capital risaraldense como punto de salida hacia diferentes destinos internacionales.

Le interesa: Gobernación de Risaralda alerta sobre estafas digitales relacionadas con el trámite de pasaportes

El gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña, Luis Fernando Collazos Quintana, señaló que el crecimiento de las operaciones internacionales se refleja también en el comportamiento de los pasajeros. Según indicó, durante los primeros cinco meses del año la terminal aérea ha movilizado más de 170 mil viajeros internacionales, una cifra impulsada por el incremento de frecuencias y la consolidación de rutas estratégicas.

“Siguen las buenas noticias desde el Aeropuerto Internacional Matecaña. Durante estos primeros cinco meses hemos alcanzado una cifra de 173.000 pasajeros internacionales. Esto se debe al incremento de frecuencias”, agregó Collazos.

Actualmente, Pereira cuenta con dos vuelos directos diarios hacia Panamá, uno en horas de la madrugada y otro en la tarde. Con la nueva operación que iniciará en julio, se adicionará un vuelo al mediodía durante los días establecidos para la temporada vacacional.

La ampliación de esta ruta fortalece el papel del Aeropuerto Internacional Matecaña como una de las principales terminales aéreas del centro occidente colombiano y como una plataforma estratégica para la conexión del Eje Cafetero con mercados internacionales.

Lea también: El Eje Cafetero vuelve a estar conectado con Estados Unidos, ya opera la ruta Pereira - Nueva York

Con este anuncio, Pereira continúa consolidando su crecimiento en materia de conectividad aérea y refuerza su apuesta por convertirse en un destino cada vez más competitivo y atractivo para visitantes, inversionistas y viajeros internacionales.