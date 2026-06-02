El Eje Cafetero vuelve a estar conectado con Estados Unidos, ya opera la ruta Pereira - Nueva York

Pereira

El Aeropuerto Internacional Matecaña vuelve a conectar de manera directa al Eje Cafetero con Estados Unidos tras confirmarse el regreso de la ruta Pereira – Nueva York, una de las conexiones internacionales más esperadas por viajeros y sectores turísticos de la región.

La operación inició este martes 2 de junio y estará a cargo de Avianca, que ofrecerá tres frecuencias semanales entre la capital risaraldense y la ciudad de Nueva York durante la temporada de vacaciones de mitad de año.

La reactivación de esta conexión internacional es de suma importancia y es destacada como una estrategia clave para fortalecer la competitividad, el turismo y las oportunidades comerciales del Eje Cafetero.

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Luis Fernando Collazos, gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña, ha señalado que “esta ruta permitirá mejorar la conectividad internacional de la ciudad y la región, además de facilitar el desplazamiento de viajeros hacia uno de los principales destinos de Estados Unidos sin necesidad de escalas”.

La conexión directa también representa una oportunidad importante para sectores empresariales, turísticos y comerciales que mantienen relaciones constantes con el mercado norteamericano, además de beneficiar a la comunidad colombiana residente en Estados Unidos.

La ruta operará de manera temporal hasta finales de agosto, coincidiendo con la temporada vacacional y el aumento de la demanda de vuelos internacionales desde la región cafetera.

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Con este anuncio, el Aeropuerto Matecaña continúa ampliando su oferta de rutas internacionales y consolidando su papel como uno de los terminales aéreos estratégicos del centro occidente colombiano