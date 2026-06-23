140 kilos de marihuana de las disidencias de las FARC fueron incautados en Pereira

Pereira

La Policía Nacional logró ubicar un vehículo particular a la altura del barrio Nacederos, en la capital risaraldense, que al parecer provenía del departamento del Cauca con estupefacientes avaluados en 200 millones de pesos. Según las autoridades, la droga pertenecería a la estructura criminal ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las FARC.

En el desarrollo de la operación “Falcón III” también se logró la captura de dos hombres de 18 y 21 años, oriundos de los departamentos del Cauca y Nariño, quienes ahora deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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“La operación permitió la incautación de 140 kilos de marihuana provenientes de las disidencias del Cauca con destino a la estructura delincuencial La Cordillera. Una operación de inteligencia sobre el rastreo de esta marihuana desde el Cauca al departamento de Risaralda”, expresó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

De acuerdo con las autoridades, el grupo delincuencial conocido como ‘Cordillera’ sería el responsable de distribuir la droga en esta región del país, evidenciando las alianzas que existen entre diferentes estructuras criminales con el objetivo de consolidar corredores para el tráfico de estupefacientes entre el suroccidente colombiano y el Eje Cafetero.

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Con esta operación, la Policía evitó el abastecimiento de las redes de distribución de estupefacientes que delinquen en Pereira y en su área metropolitana. Además, la institución superó las 1,5 toneladas de droga incautadas en lo corrido de este año, afectando directamente las finanzas y la capacidad operativa de los grupos delincuenciales.