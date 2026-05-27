Gobernación de Risaralda alerta sobre estafas digitales relacionadas con el trámite de pasaportes

Desde la Oficina de Pasaportes advirtieron que estos portales fraudulentos estarían cobrando dinero de manera ilegal y solicitando información personal de los ciudadanos, poniendo en riesgo sus datos y recursos económicos.

Las autoridades reiteraron que el trámite únicamente debe realizarse a través del portal oficial: pasaportes.risaralda.gov.co, e hicieron un llamado a no ingresar a enlaces enviados por terceros o páginas no verificadas.

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“Hemos recibido reportes de usuarios sobre portales falsos que replican el diseño y la imagen institucional para engañar a las personas”, expresó José Edwin Cárdenas Ramírez, jefe de la Oficina de Pasaportes departamental.

Además, recordaron que las tarifas del pasaporte son fijas, no tienen descuentos ni promociones, ya que los valores son establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Otro aspecto clave es que el proceso de pago se realiza en dos etapas: la primera se hace exclusivamente por medio de la plataforma oficial y la segunda de manera presencial, únicamente en efectivo.

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La Gobernación también recomendó a los ciudadanos verificar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar datos personales o realizar pagos, ya que los ciberdelincuentes aprovechan la alta demanda del trámite para cometer fraudes digitales.

En caso de dudas o sospechas sobre posibles estafas, los usuarios pueden comunicarse directamente con la Oficina de Pasaportes al número 316 528 0618.