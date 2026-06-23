Carder pone la lupa sobre centros médicos de Pereira por presuntas irregularidades ambientales

Pereira

Las visitas fueron realizadas por personal técnico de la autoridad ambiental con el acompañamiento de la Policía Nacional, en una zona donde se concentra un importante número de clínicas, consultorios especializados y otros establecimientos del sector salud.

Según explicó Julio César Gómez Salazar, director de la Carder, uno de los principales puntos de atención está relacionado con los vertimientos generados por este tipo de establecimientos, los cuales pueden contener microorganismos, residuos de medicamentos, sustancias químicas y otros elementos potencialmente contaminantes que requieren tratamientos especializados antes de ser descargados al sistema de alcantarillado o a fuentes hídricas.

“Quiero hacer un llamado especial a todos los prestadores de servicios de salud, como centros odontológicos, clínicas de diálisis y centros de cirugías estéticas, para que adopten sistemas de tratamiento de aguas residuales caracterizados, además de cumplir con todos los lineamientos técnicos y sanitarios exigidos por la autoridad ambiental”, confirmó Gómez.

La autoridad ambiental recordó que los residuos líquidos provenientes de clínicas poseen características diferentes a las aguas residuales domésticas, por lo que su manejo debe cumplir estrictos parámetros técnicos y sanitarios.

De acuerdo con la entidad, una disposición inadecuada de estos vertimientos puede generar afectaciones sobre ríos, quebradas y ecosistemas, además de representar riesgos para la salud pública.

Ante este panorama, la Carder anunció que intensificará los operativos de inspección, vigilancia y control en coordinación con Aguas y Aguas de Pereira, con el propósito de verificar el cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente, que regula los límites permitidos para los vertimientos en el país.

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La Corporación advirtió que los establecimientos que incumplan las disposiciones ambientales podrían enfrentar medidas preventivas, investigaciones y eventuales sanciones contempladas en la legislación vigente.