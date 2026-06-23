Cortes de agua en Bogotá: localidades y barrios que no tendrán servicio del 23 al 25 de junio. Getty Images

Conozca los cortes de agua en barrios de Bogotá, programados durante la semana del 23 al 25 de junio de 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

Lea también: Ojo conductores: este el pico y placa en Bogotá para la semana del 22 a 28 de junio; evite multas

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios de Bogotá con cortes de agua del 23 al 25 de junio de 2026

Martes 23 de junio de 2026

Localidad de Bosa

Alameda del Parque, Carlos Albán, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II y Villas del Velero. De la carrera 77G a la transversal 79D, entre la calle 69B Sur y la diagonal 73F Sur. Desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme

Andrea, Santa Librada, Marichuela, San Juan Bautista, Barranquillita, Santa Librada Norte, Gran Yomasa y La Cabaña Usme. De la calle 67 Sur a la calle 78 Sur, entre la carrera 7 y la carrera 14T. Desde las 8:00 p. m. durante 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Bosque de Pinos I y II, Santa Cecilia y Puente Norte. De la calle 160A a la calle 163B, entre la carrera 5 Este y la avenida carrera 7. Desde las 10:00 a. m. durante 10 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Engativá

San José, La Cofradía, La Rosita y La Veracruz. De la avenida calle 26 a la calle 39, entre la carrera 94 y la carrera 103. Desde las 10:00 a. m. durante 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Le puede interesar: En firme decreto de la Alcaldía de Bogotá que prioriza el espacio peatonal alrededor del Metro

Miércoles 24 de junio de 2026

Localidad de Fontibón

Las Brisas de Fontibón y Puente Grande. De la avenida calle 17 a la avenida calle 22, entre la carrera 128 y la carrera 138A. Desde las 7:00 a. m. durante 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa. Por la calle 2 Sur entre la carrera 11 y la carrera 10. Desde las 6:00 a. m. durante 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Bosa

Barlovento, Nuevo Chile, Olarte, Olarte Área Comercial e Industrial, Portal del Sur de TransMilenio, Rincón de La Valvanera, Santa Rita y Surbana. De la carrera 71B a la carrera 73D Bis B, entre la avenida calle 57R y la calle 53A Bis Sur. Desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes, Diana Turbay y Cerros de Oriente. De la carrera 3F Este a la carrera 5L, entre la calle 48B Sur y la diagonal 52A Sur. Desde las 8:00 p. m. durante 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Cerros de Oriente, San Martín Sur, Diana Turbay Arrayanes, La Picota Oriental, Diana Turbay Cultivos, Porvenir, Palermo Sur, La Paz, Danubio II, Danubio, Arrayanes IV, Los Arrayanes II, San Agustín, La Fiscala Norte, Diana Turbay, La Fiscala, Las Guacamayas I, Marruecos y Arrayanes V. De la calle 48 Sur a la calle 66 Sur, entre la carrera 3 Este y la avenida carrera 14. Desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Más información: Bogotá refuerza protección a ciclistas con Gestores del Orden en puntos desde las 4:30 a.m.

Jueves 25 de junio de 2026

Localidad de Fontibón

Granjas de Techo y Montevideo. De la avenida carrera 68 a la carrera 68D, entre la avenida calle 13 y la avenida calle 22. Desde las 7:00 a. m. durante 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella. De la avenida calle 6 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 y la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. durante 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Kennedy

Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A. De la calle 37 Sur a la calle 40 Sur, entre la carrera 72N y la transversal 73D (Primero de Mayo); de la calle 40 Sur a la calle 41 Bis Sur, entre la transversal 74F (Primero de Mayo) y la transversal 72I; y de la calle 41 Bis Sur a la calle 42B Bis C Sur, entre la carrera 74 y la carrera 72J Bis. Desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme y Rafael Uribe Uribe

Danubio y La Paz Rafael Uribe. De la carrera 3 a la avenida carrera 14, entre la diagonal 52 Bis Sur y la diagonal 62 Sur. Desde las 8:00 p. m. durante 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Más información: Festival Calma en Bogotá: conozca el cronograma de actividades y lugares donde se desarrollará

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) durante los cortes de agua

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB prestará el servicio de carrotanques dando prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: