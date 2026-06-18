Multas por afectar el patrimonio cultural en Bogotá suman más de $5.100 millones de pesos

La Alcaldía de Bogotá fortalece las medidas para proteger el patrimonio cultural de la ciudad. Se está sancionando de forma económica y policiva para proteger el patrimonio cultural de la ciudad a quienes intervengan de forma no autorizada en bienes de valor histórico y urbanístico.

Solo entre 2024 y 2025, la Secretaría de Cultura de Bogotá ha impuesto 9 sanciones económicas a propietarios de inmuebles por intervenciones sin autorización previa por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), como demoliciones internas, modificaciones de fachadas, reforzamientos estructurales o ampliaciones.

Millonarias sanciones económicas

Las multas, que van desde 200 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes dependiendo de la intervención, ya superan los $5.104 millones de pesos.

Además, se han impuesto más de 50 medidas correctivas por obras menores sin permiso. Actualmente, se adelantan 1.633 procesos por posibles afectaciones al patrimonio cultural de la ciudad.

Acciones para proteger Bienes de Interés Cultural

Bogotá cuenta con más de 6.000 Bienes de Interés Cultural declarados. 21 barrios patrimoniales como el Centro Histórico, La Merced, Quinta Camacho, Teusaquillo, Niza sur, entre otros, fundamentales para el fortalecimiento de la memoria colectiva e identidad de la ciudad.

Sin embargo, más allá de sancionar, el propósito es prevenir. Toda intervención sobre un Bien de Interés Cultural requiere autorización previa del IDPC y, cuando aplique, licencia de construcción.

Desde junio de 2024 ha gestionado más de 3.800 proyectos de intervención patrimonial, aumentando en un 232% su capacidad operativa y reduciendo significativamente los tiempos de respuesta.

“La invitación es a que la ciudadanía antes de intervenir un inmueble patrimonial consulte y radique su proyecto en el IDPC”, aseguró el secretario de cultural, Santiago Trujillo.