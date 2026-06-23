EIS entrega parte de tranquilidad ante el cambio de operador de acueducto y alcantarillado en Cúcuta

Imagen de referencia de agua potable. I Foto: Getty Images. / Nico De Pasquale Photography

Cúcuta

Son muchas las dudas entre los cucuteños frente al cambio del operador para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, desde la EIS se aclaró que esta cesión del contrato no afectará el bolsillo de los ciudadanos.

Diego Mora, gerente de la EIS Cúcuta dijo que los cucuteños no van a ver incrementos en la tarifa del agua con la entrada en operación de Veolia Aguas del Norte, además que se garantizará la continuidad, eficiencia y calidad en el servicio que se le presta a los usuarios de la capital nortesantandereana.

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“Lo que garantizamos es continuar con una prestación eficiente del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Cúcuta. Veolia es la mayor operadora de sistemas de agua y saneamiento a nivel mundial, con más de 3.800 plantas de tratamiento y servicio para más de 110 millones de personas”, dijo Diego Mora, gerente de la EIS.

Resaltó que “la tarifa sigue siendo exactamente la misma. El recibo de agua llegará igual para cada uno de los cucuteños, siempre y cuando no aumenten su consumo habitual”.

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Mora también destacó que desde hace varios meses se vienen adelantando proyectos de expansión de las redes de acueducto y alcantarillado para los sectores que actualmente no cuentan con una infraestructura para este servicio.

De acuerdo al gerente de la EIS, desde hace varios meses se ha venido trabajando en los diseños para llevar estos servicios a nueve barrios subnormales de la capital nortesantandereana.

“Los diseños ya fueron presentados al Ministerio de Vivienda. Una vez sean aprobados, se iniciará la gestión de recursos para ejecutar las obras y formalizar estos sectores”, indicó.

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Finalmente, frente a la operatividad del acueducto Metropolitano, Diego Mora, gerente de la EIS indicó que este viene operando desde febrero del 2024. Resaltando que, en el caso de Cúcuta, dicho acueducto es clave para momentos de contingencia.

“Cuando se presentan emergencias en las captaciones del río Pamplonita o del río Zulia, el Acueducto Metropolitano entra a suplir esa necesidad”, explicó.

Afirmó que la infraestructura ha permitido suministrar más de siete millones de metros cúbicos de agua durante situaciones de contingencia registradas en las fuentes hídricas que abastecen a la ciudad.

“El sistema actual de acueducto de Cúcuta tiene capacidad para atender toda la demanda. El Acueducto Metropolitano es un mecanismo de contingencia para situaciones extraordinarias, como ocurrió con el derrame de petróleo que afectó el río Pamplonita” años atrás, concluyó.