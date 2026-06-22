Edward Varón es el nuevo concejal de Cúcuta

Cúcuta

Luego de la renuncia de Jair Díaz al Concejo de Cúcuta, el presidente de esta Corporación posesionó en las últimas horas a Edward Varón, como nuevo concejal de la capital nortesantandereana.

Recordemos que Jair Díaz estuvo ejerciendo como munícipe de Cúcuta hasta el pasado 10 de junio, después de dos periodos consecutivos en el cargo de elección popular.

Más información Gobernador de Norte de Santander y alcalde de Cúcuta felicitaron al presidente electo de Colombia

Todo parece indicar que su renuncia se debe a nuevas aspiraciones políticas y Jair Díaz estaría preparando su candidatura para la Asamblea de Norte de Santander.

Por su parte, el nuevo concejal de la ciudad, Edward Varón, expresó: “He aceptado la curul vacante en el Concejo de Cúcuta para servir a nuestra ciudad durante el próximo año y medio”.

Agregó además que “Retomaremos la agenda Cúcuta 300 años y trabajaremos por una ciudad moderna, competitiva y con visión de futuro”.

Varón había sido concejal de la ciudad en el periodo 2020 - 2023.