Ataque sicarial en Los Patios: un hombre muerto y un niño herido

Un hombre murió y un menor de edad resultó herido en un ataque armado registrado la tarde del lunes 22 de junio, cerca de la estación de servicio Chaparral, en el municipio de Los Patios.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se movilizaban en un vehículo de placas KMV-343 cuando fueron atacadas por hombres armados que al parecer, los venían siguiendo durante varios minutos en una motocicleta. Tras los disparos, el conductor perdió el control del automóvil, que terminó volcado a un costado de la vía.

El menor herido fue trasladado a un centro asistencial, mientras que la víctima fatal quedó en el lugar.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la identidad de la víctima mortal y establecer si tenia anecedentes judiciales, ademas, se investigan los moviles del crimen.