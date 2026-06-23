Esta sería la identidad de la mujer que encontraron muerta en un hotel en Bogotá 

Con el paso de las horas se van conociendo más detalles de los hechos donde las autoridades encontraron a una mujer muerta dentro una maleta en una de las habitaciones de un edificio que funcionaba bajo la modalidad de Airbnb en el norte de Bogotá.

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De acuerdo con fuentes, la mujer que falleció estaría identificada como Natalia Villalba Angarita de 37 años y oriunda de la ciudad de Cúcuta y quien sería modelo.

La maleta, metálica y de color gris, fue encontrada por personas del servicio de aseo dentro de la ducha de la habitación y que permanecía abierta para distraer a los administradores del lugar.

De acuerdo con la información preliminar que es materia de investigación, la mujer habría ingresado al establecimiento en compañía de una persona que, al parecer, sería de nacionalidad estadounidense.

El caso fue asumido por el CTI de la Fiscalía, que adelanta los actos urgentes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la muerte.

Por ahora, las autoridades manejan el caso como una muerte violenta y continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.