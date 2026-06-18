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18 jun 2026 Actualizado 17:38

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Cúcuta

Iglesia cristiana fue atacada con explosivos lanzados desde drones en zona rural de Tibú

La esposa de un pastor resultó herida.

Imagen de referencia. / Foto: Archivo.

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Norte de Santander

De acuerdo con la información brindada por la comunidad en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander, durante la mañana de este jueves 18 de junio se ha presentado fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales con injerencia en la región del Catatumbo.

En medio de estas confrontaciones, se habría realizado varios ataques con explosivos lanzados desde drones, afectando a la comunidad civil.

Más información

Las veredas Galán y KM 25 han sido las más afectadas por los enfrentamientos, donde además, una iglesia cristiana fue blanco de un explosivo lanzado desde un dron.

Habitantes de la zona aseguran que la esposa de un pastor resultó herida en medio del ataque. Se teme que el número de civiles afectados aumente en las próximas horas.

Ante esta situación, organizaciones sociales no descartan un desplazamiento masivo de familias campesinas.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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