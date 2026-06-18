Iglesia cristiana fue atacada con explosivos lanzados desde drones en zona rural de Tibú

Norte de Santander

De acuerdo con la información brindada por la comunidad en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander, durante la mañana de este jueves 18 de junio se ha presentado fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales con injerencia en la región del Catatumbo.

En medio de estas confrontaciones, se habría realizado varios ataques con explosivos lanzados desde drones, afectando a la comunidad civil.

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Las veredas Galán y KM 25 han sido las más afectadas por los enfrentamientos, donde además, una iglesia cristiana fue blanco de un explosivo lanzado desde un dron.

Habitantes de la zona aseguran que la esposa de un pastor resultó herida en medio del ataque. Se teme que el número de civiles afectados aumente en las próximas horas.

Ante esta situación, organizaciones sociales no descartan un desplazamiento masivo de familias campesinas.