Gobernador de Norte de Santander y alcalde de Cúcuta felicitaron al presidente electo de Colombia

Norte de Santander

Una vez conocidos los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial 2026 y que dejó a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia, mandatarios de Norte de Santander se pronunciaron a través de redes sociales.

El primero en hacerlo fue William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, quien expresó a través de X: "Felicitamos a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente electos de Colombia. Desde Norte De Santander expresamos nuestra buena disposición de trabajar de forma articulada por el bienestar de las comunidades y el desarrollo de la región".

Agregó Villamizar que "Como territorio, esperamos que el nuevo Gobierno Nacional mantenga a Norte de Santander entre sus prioridades, trabajando por el Catatumbo, avanzando por la Paz, el fortalecimiento de la seguridad y la presencia institucional en las zonas afectadas por la violencia".

Así mismo, el mandatario de los nortesantandereanos expresó que "confiamos en que se impulsarán proyectos estratégicos de infraestructura y conectividad que permitan integrar mejor a al departamento con el centro y norte del país, fortaleciendo la frontera, la competitividad y el crecimiento regional“.

Más información Veeduría alerta por tarifas e inversiones tras cambio de concesión de empresa de acueducto en Cúcuta

El alcalde de Cúcuta también lo fecitó

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, también usó sus redes sociales para felicitar al presidente electo de Colombia, para el periodo 2026 - 2030.

"Felicitamos al presidente electo de Colombia. Abelardo de la Espriella. La democracia se fortalece cuando la voluntad de los ciudadanos se expresa en las urnas".

Expresó el mandatario de la ciudad fronteriza que "Desde Cúcuta esperamos construir una agenda conjunta que impulse el desarrollo, la seguridad y el bienestar de nuestra gente. Éxitos".