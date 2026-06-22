Veolia Aguas del Norte garantiza transición sin afectaciones en el servicio de agua en Cúcuta. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Mucha expectativa se ha generado en Cúcuta frente a la transición del contrato 030 por parte de Aguas Kpital Cúcuta a Veolia Aguas del Norte. Esta última será la encargada de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado durante los próximos 20 años en la capital nortesantandereana.

Fabio Araque, gerente de Veolia Aguas del Norte, aseguró en Caracol Radio que en la actualidad se desarrollan actividades de coordinación y conciliación con Aguas Kpital Cúcuta, para que el cambio de operador se realice de una manera organizada y sin afectar la prestación del servicio.

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“Estamos tomando todas las medidas de planificación operativa para que, cuando iniciemos formalmente la operación, los cucuteños perciban únicamente mejoras en la continuidad y prestación de los servicios, sin ninguna afectación”.

Las pilas públicas seguirán funcionando con apoyo de las Juntas de Acción Comunal

Frente a las pilas públicas, resaltó Araque que de manera inmediata no se presentarán cambios en el modelo actual de gestión y estas continuarán siendo administradas por las Juntas de Acción Comunal.

“Vamos a rescatar lo bueno que se ha construido hasta el momento y, con base en el diálogo con las Juntas de Acción Comunal, encontraremos maneras de fortalecer esa relación”, señaló.

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Compromiso con los trabajadores de Aguas Kpital Cúcuta

Y ante la inquietud por el futuro del personal que actualmente trabaja en Aguas Kpital Cúcuta, Araque aseguró que la intensión de Veolia Aguas del Norte es conservar el talento regional y fortalecer sus capacidades.

“Estamos comprometidos con rescatar el talento local y potencializarlo, poniendo a su servicio la experiencia que Veolia ha construido durante su trayectoria internacional”, manifestó Araque.

Se espera que en el menor tiempo posible se concluya la etapa de empalme entre ambas empresas.