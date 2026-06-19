Veeduría alerta por tarifas e inversiones tras cambio de concesión de empresa de acueducto en Cúcuta

Cúcuta

Luego de confirmarse que Veolia Aguas del Norte será el nuevo operador del servicio de acueducto y alcantarillado en Cúcuta, veedores de servicio público dieron a conocer que su preocupación frente al futuro de este servicio.

“Había dos caminos: que la administración municipal asumiera directamente la operación del servicio o que se contratara un operador especializado. Veolia es una empresa con trayectoria nacional e internacional, pero existen preocupaciones importantes que deben resolverse”, dijo a Caracol Radio, Francisco Palacios, veedor de servicios públicos de Norte de Santander.

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Resaltó que uno de los principales punto que le preocupa está en las tarifas que pagan los usuarios, argumentando que existe inquietud por los costos que actualmente maneja la nueva empresa en otros servicios públicos, especialmente en el sector de aseo. Además, recordó que continúan los procesos relacionados con recursos que habrían sido cobrados a los usuarios para obras de expansión y reposición de redes que, según denuncias ciudadanas, no fueron ejecutadas.

“Estamos hablando de procesos que superan el billón de pesos. Si llegara a existir un fallo favorable para los usuarios, habría que determinar cómo se devolverían esos recursos y qué ocurrirá con las inversiones que se prometieron y no se realizaron”, señaló.

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Para Palacios, es necesario conocer en detalle las condiciones del contrato y el plazo de ejecución de dichas inversiones.

“Aguas Kpital factura actualmente cerca de 320 mil millones de pesos al año. Por eso es importante analizar si las inversiones anunciadas corresponden realmente a las necesidades de la ciudad y al dinero que pagan los usuarios”, indicó.

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La situación de los sectores abastecidos mediante pilas públicas también preocupa a este veedor. De acuerdo con Palacios, más de 20 mil familias continúan recibiendo agua de manera intermitente y sin acceso completo al servicio de alcantarillado.

“Hay comunidades que reciben agua cada ocho días y siguen pagando por un servicio que no se presta de manera continua. Este es uno de los aspectos que debería quedar claramente definido en la nueva concesión”, manifestó.

Finalmente indicó que no considera que se pueda presentar traumatismos en la transición operativa.

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