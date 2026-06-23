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23 jun 2026 Actualizado 21:43

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Anulan más de 100 votos por falta de firmas de jurados en una mesa de Dolores, Tolima

Los votos de la mesa en la que había ganado Abelardo de la Espriella fueron anulados definitivamente del escrutinio.

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Tolima

En medio del escrutinio de la segunda vuelta presidencial que se realiza en el Tolima, la Comisión Escrutadora Departamental tomó la decisión de excluir los votos depositados en la mesa 1 del puesto de votación número 5, zona 99, del municipio de Dolores.

Según la delegada de la Comisión, Sandra Marcela Castañeda, el acta de dicha mesa de votación fue excluida por la ausencia de las firmas de los jurados de votación en los formularios E-14.

“La ausencia absoluta de firmas en los tres ejemplares E-14 no constituye una mera irregularidad formal, sino un defecto sustancial que impide otorgar autenticidad al registro de la mesa. La Sección Quinta del Consejo de Estado ha reiterado que las autoridades electorales están facultadas para excluir del escrutinio aquellas mesas cuyos formularios E-14 no tengan las firmas requeridas”, explicó la delegada.

En ese sentido, la Comisión decidió definitivamente excluir o anular los votos de quienes votaron en esa mesa de Dolores, en el suroriente del Tolima.

En dicha mesa, el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella había obtenido 111 votos e Iván Cepeda, 13. Es decir, se excluyen 124 votos.

“Contra la presente resolución no procede recurso alguno de reposición. Notifíquese y cúmplase”, reza el documento.

Se trata de la primera irregularidad detectada en medio de los escrutinios en el Tolima.

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