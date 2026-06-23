Hombre asesinado en zona rural de Ibagué era originario de Belén de Umbría, Risaralda

Ibagué

El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, aseguró que las autoridades investigan el caso de homicidio que se registró en el corregimiento de San Juan de la China zona rural de Ibagué.

En la zona fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona identificada como Fabián Alonso Tuberquia Serna de 34 años, ciudadano que fue encontrado amarrado y con varios impactos de arma de fuego.

“A la zona se desplazó un pelotón del Ejército Nacional a hacer presencia por solicitud de este secretario, se hará una labor conjunto con la Policía, en el entendido del hallazgo de este cuerpo sin vida”, dijo Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué.

Caracol Radio estableció que la persona encontrada muerta es originaria de Belén de Umbría, población del municipio de Risaralda “No era conocida o identificado por los habitantes de la zona, el cuerpo presentaba múltiples heridas”.

Al parecer está persona se encontraba haciendo algún tipo de actividades de intimidación a ciudadanos de la zona, situación que está siendo investigada por parte de las autoridades.

“Con la denuncia se hizo el despliegue del Ejército y el acompañamiento del GOES de la Policía, se hicieron las labores de investigación para confirmar o descartar las versiones entregadas por parte de la comunidad”, resaltó el secretario de Gobierno de Ibagué.