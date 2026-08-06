Golpe a Iván Mordisco en Tolima: Ejército destruyó mina ilegal que generaba $1.400 millones al mes

Tolima

Un millonario golpe asestaron las tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional contra las finanzas del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, con la destrucción de un complejo de minería ilegal en la vereda Mesa de Aguayo, en Chaparral, sur del Tolima.

Durante la reciente operación, las tropas ubicaron una considerable cantidad de maquinaria y elementos usados para la extracción ilegal de oro: dos unidades de producción minera, dos retroexcavadoras, una clasificadora metálica, 70 galones de líquido hidráulico, 60 metros de manguera, 100 kilos de grasa, 700 galones de ACPM y una planta eléctrica.

“Con este resultado operacional se logra una afectación a las economías ilícitas por $1.200 millones en maquinaria. Así mismo, se frena una capacidad de extracción estimada de 4.000 gramos de oro al mes”, manifestó el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

Esta operación golpea de manera directa las finanzas del Bloque Occidental Comandante Isaías Pardo de las disidencias de Iván Mordisco, ya que obtenían ganancias cercanas a los $1.400 millones mensuales.

“Esta intervención de las tropas de la Sexta Brigada frena la degradación de la capa vegetal, la remoción indiscriminada del subsuelo y la contaminación de fuentes hídricas locales por el potencial vertimiento de hidrocarburos, como ACPM, así como de sedimentos pesados, deteniendo el daño ecológico a largo plazo en el ecosistema del municipio de Chaparral”, detalló el oficial.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó el operativo de las Fuerzas Militares contra la problemática de la minería ilegal en el sur del Tolima.

“A los criminales que les quede claro: los vamos a enfrentar de frente, sin descanso. En el Tolima no van a ganar terreno; aquí la autoridad se respeta y los delincuentes serán perseguidos hasta desmantelar sus estructuras. No daremos un paso atrás. Seguiremos junto a nuestra fuerza pública, adelantando las operaciones necesarias para mantener el control territorial y proteger nuestros recursos naturales”, expresó.

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