¿Piensa viajar por La Línea en el puente festivo? Tenga en cuenta las obras del Invías

Tolima

El subdirector de Modernización del Instituto Nacional de Vías (Invías), Yovany Jiménez, informó que en las últimas horas iniciaron las primeras obras para recuperar la zona afectada por un derrumbe en el sector de Calle Larga, en la vía hacia el Alto de La Línea.

De acuerdo con el funcionario, los estudios mostraron la necesidad de limpiar el talud afectado por el deslizamiento, instalar mallas electrosoldadas y, sobre todo, evacuar las aguas que estarían socavando el talud y generando inestabilidad en la zona.

“Paralelamente se avanza en el acceso de los equipos especializados que deben perforar el talud para lanzar más adelante concreto. El Invías adelanta los trabajos que se comprometió a hacer, adelanta la gestión predial y tiene especialistas y trabajadores instalados en el punto”, aseguró Jiménez.

Las declaraciones del Invías se conocen tras los cuestionamientos del alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, quien denunció que el Invías había incumplido su compromiso de iniciar los trabajos de recuperación desde el pasado lunes 3 de agosto.

Entretanto, se mantienen los cierres parciales o pare y siga en la vía que conduce hacia el Alto de La Línea, a la altura de Cajamarca. Los cierres de entre 30 y 40 minutos provocan represamientos de vehículos o trancones, lo que aumenta considerablemente los tiempos de viaje. Piden a los conductores programar con antelación sus desplazamientos.

Dato: Invías informó en su momento que las obras de intervención en Cajamarca podrían tardar por lo menos tres meses.